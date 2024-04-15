***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
15.04.2024 18:25
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )
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Türkçe
Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Teknik Direktörün Adı-Soyadı
FERNANDO MANUEL FERNANDES DA COSTA SANTOS
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
-
Açıklamalar
Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Fernando Manuel Fernandes Da Costa Santos'un sözleşmesi 14.04.2024 tarihi itibariyle karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda,Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272161
BIST
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18:059.680
En Düşük
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|: 32,4500
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32,2589
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAPIL
|154,00
|140.521.015
|% 10,00
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|LUKSK
|122,10
|41.399.694
|% 10,00
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|FLAP
|10,68
|159.156.930
|% 9,99
|
|GOLTS
|534,00
|1.011.747.331
|% 9,99
|
|TGSAS
|69,45
|26.633.505
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|260.460.250
|% -9,98
|
|YAYLA
|25,70
|94.155.317
|% -8,21
|
|FONET
|23,94
|86.633.300
|% -7,42
|
|ERSU
|43,94
|43.554.335
|% -6,91
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|HDFGS
|2,13
|118.642.568
|% -6,58
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|THYAO
|298,50
|11.641.840.379
|% -3,48
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|ISCTR
|12,71
|5.384.324.203
|% -1,01
|
|TUPRS
|183,00
|5.260.103.561
|% -2,87
|
|YKBNK
|31,60
|5.142.409.452
|% 0,13
|
|AKBNK
|58,40
|4.416.744.772
|% 3,00
|
|ZOREN
|5,88
|2.627.733.927
|% 1,38
|
|ISCTR
|12,71
|5.384.324.203
|% -1,01
|
|ODAS
|9,41
|1.935.859.200
|% 1,73
|
|EKGYO
|10,81
|1.967.904.475
|% 0,56
|
|YKBNK
|31,60
|5.142.409.452
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4017
|32,4279
|% 0,22
|
|Euro
|34,4596
|34,5015
|% 0,21
|
|Sterlin
|40,2901
|40,4920
|% -0,16
|
|Frank
|35,4404
|35,6181
|% -0,04
|
|Riyal
|8,6265
|8,6698
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,72
|28,76
|% 0,66
|
|Platin
|967,83
|969,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.030,42
|1.033,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,66
|89,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.368,21
|2.368,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:57ENSRI
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 30.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 096, 765 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -115, 51 kaybederek (% -1.09 ) 10, 482
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Endeks 9, 708 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 102, 462.00 milyon TL de
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Yüzde -6.34 oranında düşüşle 27.16 lira fiyatla işlem gören hissede 423, 832 adet işlem