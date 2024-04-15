***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTeknik Yönetime İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTeknik Direktörün Adı-SoyadıFERNANDO MANUEL FERNANDES DA COSTA SANTOSSözleşme TarihiSözleşme SüresiAçıklamalarProfesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Fernando Manuel Fernandes Da Costa Santos'un sözleşmesi 14.04.2024 tarihi itibariyle karşılıklı olarak feshedilmiştir.Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda,Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272161BIST