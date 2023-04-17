***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
17.04.2023 15:30
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Fuka-Arthur Masuaku Kawela
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
West Ham United FC
Görüşme Sonucu
Olumlu
Sözleşme Tarihi
14.04.2023
Sözleşme Süresi
2+1 sezon
Sözleşme Bedeli
2.000.000 Avro
Sözleşmenin Önemli Şartları
Belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
West Ham United FC Kulübü'nden 2022-2023 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Fuka-Arthur Masuaku Kawela'nın transfer hakları, kulübümüz tarafından 2.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan itibaren 2+1 yıl üzerinden anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139240
BIST
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|CVKMD
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|4.988.827
|% 10,00
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|KOZAA
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|% 9,99
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|% -10,00
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|DGGYO
|34,56
|19.921.868
|% -8,18
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|% 10,00
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|THYAO
|134,50
|2.691.934.102
|% 0,07
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|KOZAA
|49,54
|1.362.721.351
|% 9,99
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|HEKTS
|29,48
|1.189.463.332
|% 3,80
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|EREGL
|35,40
|1.185.584.444
|% -0,84
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|KOZAL
|24,64
|2.744.436.525
|% 10,00
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|EKGYO
|6,83
|745.959.287
|% -0,58
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|ISCTR
|12,13
|952.273.444
|% 0,08
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|SKBNK
|2,47
|177.681.868
|% 0,00
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|YKBNK
|10,22
|714.744.842
|% -0,39
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|16:00
|Alış
|Satış
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|Dolar
|19,3811
|19,3834
|% 0,17
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|21,2672
|% -0,08
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|Sterlin
|23,9798
|24,1001
|% 0,12
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|21,5530
|21,6828
|% -0,05
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|Riyal
|5,1513
|5,1771
|% 0,16
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|16:00
|Alış
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|Altın Ons
|2.000
|2.000
|-3,94
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|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|-0,28
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|Cumhuriyet
|8.738
|8.870
|-28,00
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|Tam
|8.768
|8.850
|59,00
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|Yarım
|4.282
|4.331
|29,00
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|Çeyrek
|2.141
|2.165
|14,00
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|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|15,81
|15,82
|0,04
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|B. Petrol
|85,70
|85,70
|-0,61
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