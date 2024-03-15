***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun, 15.03.2024 tarih ve 2024/10 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev yapmak üzere -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Oğuz Tolga EGEMEN'in, Kurumsal Yönetim Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. İbrahim Burak ASLANOĞLU'nun ve Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11/2 maddesi uyarınca Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Alp Hakan ŞEN'in atanmalarına,-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. İbrahim Burak ASLANOĞLU'nun, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Önder YİĞİT'in atanmalarına,karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259364BIST