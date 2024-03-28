***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.03.2024 10:02
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263573
BIST
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10:248.926
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 118,88
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
8.929
10:2432,3151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0643
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,3526
En Düşük
32,2253
10:2435,1164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0052
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,9352
10:242.280,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,12
|Açılış
|: 2.280,27
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.286,20
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler10:24
|AKENR
|11,55
|405.835.417
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.118.440
|% 10,00
|
|MACKO
|71,55
|25.480.256
|% 9,99
|
|ODINE
|53,10
|12.651.394
|% 9,98
|
|SASA
|43,00
|1.110.327.061
|% 9,97
|
|OYAYO
|39,34
|725.862
|% -9,98
|
|BJKAS
|47,24
|31.405.343
|% -9,15
|
|ERSU
|41,56
|31.030.317
|% -8,78
|
|VRGYO
|51,35
|122.399.639
|% -7,64
|
|DOBUR
|191,00
|7.131.186
|% -6,51
|
|THYAO
|286,00
|1.233.823.384
|% 1,15
|
|SASA
|43,00
|1.110.327.061
|% 9,97
|
|AGROT
|39,18
|1.097.643.397
|% 0,05
|
|GUBRF
|176,30
|1.052.313.178
|% 6,14
|
|HEKTS
|17,39
|731.646.923
|% 6,56
|
|ISCTR
|11,09
|708.281.350
|% 2,31
|
|HEKTS
|17,39
|731.646.923
|% 6,56
|
|ZOREN
|5,64
|228.011.693
|% 2,36
|
|AKENR
|11,55
|405.835.417
|% 10,00
|
|PETKM
|20,52
|573.189.876
|% 2,60
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3106
|32,3151
|% 0,20
|
|Euro
|35,0954
|35,1164
|% -0,01
|
|Sterlin
|40,9937
|41,1992
|% -0,21
|
|Frank
|35,8565
|36,0362
|% -0,28
|
|Riyal
|8,6691
|8,7125
|% -0,01
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,51
|24,54
|% 0,66
|
|Platin
|898,65
|899,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|999,55
|1.003,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,77
|85,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.194,39
|2.194,69
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:24
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