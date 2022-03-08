***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
08.03.2022 18:17
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. Maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve KAP'ta raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir.
Bu kapsamda, Şirket'in 2022 hesap döneminde "İlişkili Taraflarla Yapılması Planlanan İşlemler" hakkında hazırlanan rapor, Yönetim Kurulumuzun 8 Mart 2022 tarih ve 2022/04 sayılı kararı uyarınca incelenerek kabul edilmiş ve raporun sonuç bölümünün KAP'ta duyurulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008465
BIST
18:052.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 14,02
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
18:0514,5826
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,2104
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
18:0515,8928
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2468
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
18:05964,72
En Yüksek
|Değişim
|: 4,56%
|| 42,08
|Açılış
|: 964,86
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
966,66
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAA
|25,52
|401.450.900
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|531.614
|% 10,00
|
|ALKA
|22,04
|25.806.735
|% 9,98
|
|KOZAL
|144,60
|1.249.749.661
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|116.255.997
|% 9,94
|
|EDIP
|3,56
|7.356.226
|% -7,53
|
|EKIZ
|6,60
|1.266.755
|% -7,43
|
|KRTEK
|11,00
|20.642.905
|% -6,94
|
|SANEL
|7,65
|6.109.339
|% -6,25
|
|USAK
|1,39
|44.287.620
|% -6,08
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,97
|
|THYAO
|25,30
|4.867.649.391
|% -2,32
|
|ASELS
|25,92
|2.676.082.096
|% 6,67
|
|EREGL
|34,44
|2.636.991.154
|% -0,40
|
|GARAN
|11,60
|2.423.976.530
|% -1,28
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,97
|
|YKBNK
|3,62
|993.775.540
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,13
|566.323.402
|% 1,43
|
|ODAS
|1,42
|336.739.825
|% 5,19
|
|GARAN
|11,60
|2.423.976.530
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5730
|14,5768
|% 1,42
|
|Euro
|15,8701
|15,8939
|% 1,58
|
|Sterlin
|19,0617
|19,1573
|% 1,48
|
|Frank
|15,6245
|15,7187
|% 1,04
|
|Riyal
|3,8707
|3,8901
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.064
|2.065
|67,22
|
|Altın Gr.
|962
|963
|39,92
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,80
|26,84
|1,17
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|0,69
|
|B. Petrol
|132
|132
|9,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, PGSUS, TOASO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 34 artarak (% 1.18 ) 1, 829
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVOD, ROYAL, BASGZ, ALKA, KOZAL, VKFYO, IPEKE, KOZAA, MANAS
-
17:59
NTHOL, IPEKE, ERBOS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
EDIP, PKENT, IHLAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında