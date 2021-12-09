***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2021 16:12
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Biteks İplik A.Ş.'nin 16.000.000 olan ödenmiş sermayesi dün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonrası iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 80.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982437
BIST
16:572.049
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 44,37
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.051
En Düşük
2.010
16:5713,8004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1131
|Açılış
|: 13,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
16:5715,6382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0884
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
16:57788,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 3,91
|Açılış
|: 788,74
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler16:57
|NIBAS
|11,44
|45.221.031
|% 10,00
|
|FLAP
|2,86
|121.559.008
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|17.288.314
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.019.264
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.327.187
|% -9,95
|
|THYAO
|22,18
|4.157.542.124
|% 8,83
|
|SISE
|16,12
|4.076.710.793
|% 8,26
|
|KRDMD
|10,80
|3.454.979.737
|% 9,31
|
|GARAN
|11,95
|2.702.049.175
|% -0,25
|
|ASELS
|25,04
|2.141.785.921
|% 4,77
|
|YKBNK
|3,64
|1.565.373.016
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,55
|1.058.869.146
|% 0,39
|
|KRDMD
|10,80
|3.454.979.737
|% 9,31
|
|SISE
|16,12
|4.076.710.793
|% 8,26
|
|GARAN
|11,95
|2.702.049.175
|% -0,25
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7947
|13,8004
|% 0,83
|
|Euro
|15,6200
|15,6382
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,1748
|18,2660
|% 0,85
|
|Frank
|14,8852
|14,9749
|% 0,59
|
|Riyal
|3,6687
|3,6871
|% 1,00
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-9,34
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,26
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|26,00
|
|Tam
|5.194
|5.325
|16,84
|
|Yarım
|2.510
|2.576
|8,14
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,74
|-0,14
|
|B. Petrol
|74,87
|74,87
|-0,95
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
17:09ULUSE
Yüzde 9.93 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 239 adet işlem
-
17:08DOAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 52.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 055, 172 adet işlem
-
17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 28 artarak (% 2.50 ) 2, 226
-
17:06
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, KRDMD
-
17:06XU100
Endeks 2, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 07 üstünde . İşlem hacmi 40, 680.00 milyon TL de