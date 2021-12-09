***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Biteks İplik A.Ş.'nin 16.000.000 olan ödenmiş sermayesi dün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonrası iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 80.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982437BIST