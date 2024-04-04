***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFirmamız Yönetim Kurulunun bugünkü toplantısında Firmamızın tekstil dışındaki yeni işe alanlarda büyüme, genişleme ve yeni fırsatları değerlendirmek konusunda çalışmalar yapılması. Ayrıca hem şirketimizin elektrik ihtiyaçlarının karşılanması ve arta kalan miktarlarının satış yoluyla değerlendirilerek gelir elde edilmesi için mevcut Güneş enerjisinden Elektrik üretimi (GES) kapasitelerinin büyütülmesi, arazi üzeri GES projeleri yapımı ile Lojistik iş alanında yeni iş fırsatlarının değerlendirilmesi için fizibilite çalışmalarının yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267384BIST