***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2024 17:16
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Firmamız Yönetim Kurulunun bugünkü toplantısında Firmamızın tekstil dışındaki yeni işe alanlarda büyüme, genişleme ve yeni fırsatları değerlendirmek konusunda çalışmalar yapılması. Ayrıca hem şirketimizin elektrik ihtiyaçlarının karşılanması ve arta kalan miktarlarının satış yoluyla değerlendirilerek gelir elde edilmesi için mevcut Güneş enerjisinden Elektrik üretimi (GES) kapasitelerinin büyütülmesi, arazi üzeri GES projeleri yapımı ile Lojistik iş alanında yeni iş fırsatlarının değerlendirilmesi için fizibilite çalışmalarının yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267384
BIST
'
17:409.129
En Düşük
|Değişim
|: 2,05%
|| 183,22
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:4031,8787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0756
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8032
17:4034,7217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1214
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,8029
En Düşük
34,5948
17:402.344,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -18,42
|Açılış
|: 2.344,98
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.336,89
BIST En Aktif Hisseler17:40
|DIRIT
|15,62
|4.129.725
|% 10,00
|
|GRNYO
|10,78
|76.211.721
|% 10,00
|
|DYOBY
|40,48
|105.754.454
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|113.143.667
|% 10,00
|
|SEKUR
|14,74
|46.319.396
|% 10,00
|
|EUYO
|17,39
|30.772.983
|% -9,99
|
|GEREL
|32,42
|212.938.015
|% -9,99
|
|ERSU
|44,36
|62.229.674
|% -9,98
|
|SAMAT
|42,94
|73.963.665
|% -9,98
|
|ODINE
|69,90
|6.328.955.382
|% -9,98
|
|THYAO
|290,00
|23.270.653.449
|% -3,33
|
|ISCTR
|12,50
|9.418.898.849
|% 7,39
|
|ODINE
|69,90
|6.328.955.382
|% -9,98
|
|YKBNK
|28,60
|6.326.416.035
|% 3,77
|
|AKBNK
|52,40
|4.842.651.024
|% 6,42
|
|ISCTR
|12,50
|9.418.898.849
|% 7,39
|
|ZOREN
|5,26
|1.250.285.023
|% -2,59
|
|YKBNK
|28,60
|6.326.416.035
|% 3,77
|
|VAKBN
|15,99
|2.687.119.591
|% 9,97
|
|EKGYO
|9,28
|1.577.791.945
|% 3,11
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8631
|31,8787
|% -0,24
|
|Euro
|34,6759
|34,7217
|% 0,35
|
|Sterlin
|40,0809
|40,2818
|% -0,59
|
|Frank
|34,9778
|35,1532
|% -0,90
|
|Riyal
|8,4338
|8,4761
|% -0,73
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,06
|27,10
|% 0,66
|
|Platin
|941,41
|942,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.033,77
|1.036,73
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,99
|88,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.287,97
|2.288,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:59AKBNK
Yüzde 5.20 oranında artışla 51.80 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 374, 148 adet işlem
-
17:56KONKA
Yüzde 5.79 oranında artışla 46.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 749, 391 adet işlem
-
17:55ZPLIB
Yüzde 5.38 oranında artışla 134.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 405, 206 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 163, 66 artarak (% 2.07 ) 8, 080
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, GRNYO, BNTAS, SNPAM, SEKUR, BOSSA, YAYLA, DIRIT, KERVN, KSTUR