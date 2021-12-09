***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.12.2021 16:20
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 1620000 TRY 2,00 Yönetim Kuruluna ve Denetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı ile Oy Hakkı İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Nama 1,00 TRY 1620000 TRY 2,00 Yönetim Kuruluna ve Denetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı ile Oy Hakkı İmtiyazı İşlem Görmüyor
C Hamiline 1,00 TRY 77760000 TRY 96,00 Yoktur İşlem Görüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Polyester İplik Üretimi 80000000 16912000 TRY 21,14 İştirak
Anavarza Otelcilik A.Ş. Otel İşletmeciliği 4500000 2250000 TRY 50,00 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982438
BIST
16:572.049
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 44,43
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.051
En Düşük
2.010
16:5713,7984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1111
|Açılış
|: 13,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
16:5715,6341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0843
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
16:57788,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 3,93
|Açılış
|: 788,74
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler16:57
|FLAP
|2,86
|121.618.916
|% 10,00
|
|NIBAS
|11,44
|45.234.610
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|17.288.314
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.026.050
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.384.961
|% -9,95
|
|THYAO
|22,16
|4.178.221.915
|% 8,73
|
|SISE
|16,09
|4.095.923.985
|% 8,06
|
|KRDMD
|10,79
|3.472.178.542
|% 9,21
|
|GARAN
|11,96
|2.729.845.282
|% -0,17
|
|ASELS
|24,92
|2.189.335.510
|% 4,27
|
|EKGYO
|2,54
|1.132.250.801
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,64
|1.571.851.397
|% 0,28
|
|KRDMD
|10,79
|3.472.178.542
|% 9,21
|
|SISE
|16,09
|4.095.923.985
|% 8,06
|
|GARAN
|11,96
|2.729.845.282
|% -0,17
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7937
|13,7984
|% 0,81
|
|Euro
|15,6186
|15,6341
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,1802
|18,2713
|% 0,88
|
|Frank
|14,8882
|14,9779
|% 0,61
|
|Riyal
|3,6696
|3,6880
|% 1,02
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-9,26
|
|Altın Gr.
|789
|789
|3,91
|
|Cumhuriyet
|5.219
|5.298
|22,00
|
|Tam
|5.193
|5.324
|15,90
|
|Yarım
|2.510
|2.576
|7,69
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,90
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|9,71
|9,72
|-0,16
|
|B. Petrol
|74,93
|74,93
|-0,89
|