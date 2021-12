***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 1620000 TRY 2,00 Yönetim Kuruluna ve Denetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı ile Oy Hakkı İmtiyazı İşlem GörmüyorB Nama 1,00 TRY 1620000 TRY 2,00 Yönetim Kuruluna ve Denetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı ile Oy Hakkı İmtiyazı İşlem GörmüyorC Hamiline 1,00 TRY 77760000 TRY 96,00 Yoktur İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBiteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Polyester İplik Üretimi 80000000 16912000 TRY 21,14 İştirakAnavarza Otelcilik A.Ş. Otel İşletmeciliği 4500000 2250000 TRY 50,00 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık