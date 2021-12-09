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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.12.2021 16:20
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 1620000 TRY 2,00 Yönetim Kuruluna ve Denetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı ile Oy Hakkı İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Nama 1,00 TRY 1620000 TRY 2,00 Yönetim Kuruluna ve Denetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı ile Oy Hakkı İmtiyazı İşlem Görmüyor
C Hamiline 1,00 TRY 77760000 TRY 96,00 Yoktur İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Polyester İplik Üretimi 80000000 16912000 TRY 21,14 İştirak
Anavarza Otelcilik A.Ş. Otel İşletmeciliği 4500000 2250000 TRY 50,00 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982438


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FLAP 2,86 121.618.916 % 10,00  
NIBAS 11,44 45.234.610 % 10,00  
POLTK 495,50 17.288.314 % 9,99  
RALYH 15,30 5.329.633 % 9,99  
ISBIR 60,55 4.848.905 % 9,99  
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16:57 Alış Satış %  
Dolar 13,7937 13,7984 % 0,81  
Euro 15,6186 15,6341 % 0,54  
Sterlin 18,1802 18,2713 % 0,88  
Frank 14,8882 14,9779 % 0,61  
Riyal 3,6696 3,6880 % 1,02  
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16:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 -9,26  
Altın Gr. 789 789 3,91  
Cumhuriyet 5.219 5.298 22,00  
Tam 5.193 5.324 15,90  
Yarım 2.510 2.576 7,69  
Çeyrek 1.259 1.288 3,85  
Gümüş.Ons 21,88 21,90 -0,55  
Gümüş Gr. 9,71 9,72 -0,16  
B. Petrol 74,93 74,93 -0,89  
Seans Raporu 16:57
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