***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.07.2020 10:07
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BLCYT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BLCYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860388
BIST
11:22119.314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 528,35
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.365
En Düşük
118.583
11:226,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
11:227,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0262
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
11:22398,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,13
|Açılış
|: 399,03
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
399,40
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|17.438.505
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|956.934
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|7.283.118
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.262.364
|% 9,99
|
|CMBTN
|72,15
|14.743.782
|% 9,98
|
|CASA
|19,17
|2.760.480
|% -10,00
|
|TSPOR
|4,02
|151.578.314
|% -9,87
|
|ARTI
|1,85
|48.196
|% -5,13
|
|MRGYO
|2,11
|4.086.604
|% -4,95
|
|AYEN
|5,73
|5.987.276
|% -4,50
|
|GUSGR
|5,34
|487.866.916
|% 7,44
|
|ASELS
|33,24
|442.793.215
|% 2,09
|
|SASA
|14,44
|329.248.739
|% 3,66
|
|EKGYO
|2,29
|286.185.447
|% 0,00
|
|SISE
|6,35
|257.819.213
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,29
|286.185.447
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,34
|487.866.916
|% 7,44
|
|CEMAS
|1,76
|116.626.809
|% 2,33
|
|TRKCM
|4,52
|255.180.499
|% 1,35
|
|SKBNK
|1,67
|78.107.585
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5954
|8,6385
|% 0,05
|
|Frank
|7,2626
|7,3063
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,70
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.614
|14,50
|
|Tam
|2.670
|2.682
|14,90
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|7,30
|
|Çeyrek
|650
|657
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,42
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,27
|4,28
|0,01
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|-0,42
|
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