***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 12:04
***BLCYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BLCYT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BLCYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888088
BIST
16:171.274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,74
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.274
16:177,7379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0566
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
16:179,1398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0490
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
16:17464,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,56
|Açılış
|: 464,45
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler16:17
|BFREN
|1.145,80
|45.106.226
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|98.019.449
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|11.558.800
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.200.978
|% 9,97
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|EUYO
|7,54
|1.214.679
|% -9,92
|
|GARAN
|8,72
|8.101.001.204
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,84
|2.853.860.833
|% 1,43
|
|KRDMD
|4,14
|2.792.086.083
|% 4,55
|
|THYAO
|11,95
|2.567.795.973
|% 1,44
|
|AKBNK
|6,27
|1.987.621.149
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,84
|2.853.860.833
|% 1,43
|
|GARAN
|8,72
|8.101.001.204
|% 2,59
|
|KRDMD
|4,14
|2.792.086.083
|% 4,55
|
|EKGYO
|1,91
|666.420.918
|% 0,53
|
|AKBNK
|6,27
|1.987.621.149
|% 0,80
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7301
|7,7379
|% -0,73
|
|Euro
|9,1286
|9,1398
|% -0,53
|
|Sterlin
|10,1260
|10,1768
|% -1,37
|
|Frank
|8,4039
|8,4545
|% -0,72
|
|Riyal
|2,0554
|2,0657
|% -0,77
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|4,46
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|3.084
|3.131
|-69,00
|
|Tam
|3.071
|3.150
|-66,97
|
|Yarım
|1.484
|1.524
|-32,40
|
|Çeyrek
|744
|762
|-16,19
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,14
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|43,47
|43,47
|-0,32
|
Seans Raporu
16:17
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16:31BNTAS
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 546, 035 adet işlem
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16:30AGYO
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 321, 028 adet işlem
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16:29DAGHL
Yüzde -9.44 oranında düşüşle 16.30 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 684 adet işlem
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16:27XU100
Endeks 1, 280 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 41, 643.00 milyon TL de
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16:26RYSAS
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 074, 940 adet işlem