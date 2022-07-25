***BLCYT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
25.07.2022 09:13
***BLCYT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'nin 21.07.2022 tarihinde başlayan % 23,45679 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 25.07.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047491
BIST
11:472.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 14,21
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.552
11:4717,8790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1069
|Açılış
|: 17,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8790
En Düşük
17,7680
11:4718,2708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0696
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,1811
11:47989,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,58
|Açılış
|: 989,65
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler11:47
|NTGAZ
|9,84
|27.823.781
|% 9,94
|
|AKFGY
|2,59
|183.032.753
|% 8,82
|
|DOBUR
|56,95
|8.327.262
|% 8,48
|
|BIZIM
|20,50
|34.522.458
|% 7,95
|
|AKMGY
|51,10
|5.370.112
|% 7,35
|
|SANEL
|10,00
|1.638.770
|% -9,99
|
|RODRG
|20,22
|113.394
|% -5,43
|
|KLRHO
|16,94
|132.960.483
|% -5,36
|
|RTALB
|9,77
|52.250.452
|% -4,31
|
|ESCAR
|53,65
|8.318.365
|% -3,94
|
|THYAO
|50,15
|1.533.024.610
|% 1,23
|
|EKGYO
|3,25
|894.861.368
|% 2,52
|
|YKBNK
|4,81
|583.996.830
|% 0,00
|
|GARAN
|15,36
|408.985.292
|% -1,85
|
|TUPRS
|262,70
|405.843.911
|% 3,83
|
|EKGYO
|3,25
|894.861.368
|% 2,52
|
|SKBNK
|1,58
|292.110.502
|% 6,04
|
|YKBNK
|4,81
|583.996.830
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,59
|183.032.753
|% 8,82
|
|TSKB
|2,42
|152.749.542
|% -0,41
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8703
|17,8790
|% 0,60
|
|Euro
|18,2534
|18,2708
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,4511
|21,5587
|% 0,44
|
|Frank
|18,4670
|18,5782
|% 0,60
|
|Riyal
|4,7454
|4,7692
|% 0,60
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|2,27
|
|Altın Gr.
|990
|990
|7,15
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.663
|6.725
|9,00
|
|Yarım
|3.247
|3.288
|5,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.643
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,62
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,74
|
Seans Raporu
11:47
daha fazla
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12:02AKFGY
Yüzde 8.40 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 396, 758 adet işlem
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12:01BIZIM
Yüzde 7.42 oranında artışla 20.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 717, 824 adet işlem
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12:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 73 artarak (% 0.50 ) 2, 737
-
12:00XU100
Endeks 2, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 10, 977.00 milyon TL de
-
12:00AKMGY
Yüzde 6.62 oranında artışla 50.75 lira fiyatla işlem gören hissede 108, 854 adet işlem