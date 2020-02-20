***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2020 15:55
***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
24 Kasım 2015 tarihinde Asya Katılım Bankası A.Ş. ile Şirketimiz arasında imzalanan Alacak Temliki sözleşmesi, Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. ile Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası A.Ş.'nın kendi aralarında yaptıkları görüşmeler ve yapmış oldukları anlaşma sonrasında, Şirketimizin onayı alınmadan Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası A.Ş.'ye devredilmiştir. Bundan sonraki süreçte üretim gelirleri Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası A.Ş.'ye yatacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820368
BIST
17:05115.617
En Yüksek
|Değişim
|: -3,00%
|| -3.578,76
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:056,0985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
17:056,5967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5999
En Düşük
6,5663
17:05316,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,48
|Açılış
|: 316,94
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.399.579
|% 19,87
|
|QNBFL
|144,20
|8.321.245
|% 9,24
|
|HATEK
|9,19
|39.074.079
|% 7,36
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|71,45
|89.843.501
|% 5,23
|
|GSRAY
|3,12
|910.503.469
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|778.568.871
|% -19,92
|
|VERTU
|5,42
|38.490.317
|% -17,88
|
|FENER
|16,26
|828.402.225
|% -16,36
|
|SAYAS
|3,22
|5.715.626
|% -13,67
|
|ASELS
|28,36
|1.536.423.345
|% -4,77
|
|THYAO
|14,50
|1.351.127.136
|% -2,68
|
|BJKAS
|3,05
|1.191.032.294
|% -13,35
|
|GSRAY
|3,12
|910.503.469
|% -20,00
|
|FENER
|16,26
|828.402.225
|% -16,36
|
|BJKAS
|3,05
|1.191.032.294
|% -13,35
|
|CEMAS
|1,24
|371.508.903
|% -6,06
|
|GSRAY
|3,12
|910.503.469
|% -20,00
|
|EKGYO
|1,53
|361.476.333
|% -5,56
|
|IHLGM
|1,20
|243.491.735
|% -7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8214
|7,8606
|% -0,23
|
|Frank
|6,1762
|6,2134
|% 0,26
|
|Riyal
|1,6204
|1,6285
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.616
|2,75
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.102
|2.133
|23,00
|
|Tam
|2.090
|2.142
|22,66
|
|Yarım
|1.010
|1.036
|10,96
|
|Çeyrek
|507
|518
|5,48
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,36
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,23
|59,23
|0,11
|
Seans Raporu
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