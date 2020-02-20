***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24 Kasım 2015 tarihinde Asya Katılım Bankası A.Ş. ile Şirketimiz arasında imzalanan Alacak Temliki sözleşmesi, Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. ile Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası A.Ş.'nın kendi aralarında yaptıkları görüşmeler ve yapmış oldukları anlaşma sonrasında, Şirketimizin onayı alınmadan Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası A.Ş.'ye devredilmiştir. Bundan sonraki süreçte üretim gelirleri Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası A.Ş.'ye yatacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820368BIST