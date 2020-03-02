***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
02.03.2020 18:33
***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2020
Karar Sayısı
1
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Denetim Komitesi tarafından onaylanmış OCAK ARALIK 2019 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II no 14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliği uyarınca hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarımız ve faaliyet raporumuz hakkında
Şirketimiz 31.12.2019 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanmış mali tablo ve dipnotlarının tarafımızca incelendiğine
Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini
Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporların ilişkin olduğu dönem itibari ile mali tabloların ve rapordaki diğer mali konularla ilgili bilgilerin şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeğe doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.
BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Bayram KINAY Gürdal AYDOĞDU
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823473
BIST