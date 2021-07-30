***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kanunu'nun 18.'maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 36.085.000-TL olduğununu gösteren esas sözleşmenin Sermaye ilişkin 6.maddesinin, Sermaye Piyasa Kurulu Başkanlığının 08.07.2021 tarih 8458 sayı ile tasdikli Ana sözleşme tadiline ilşkin SPK izin yazısına istinaden ,Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6.maddesi tadil metni Manisa Ticaret Sicilinde bugün tescil edilerek süreç tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953041BIST