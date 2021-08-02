***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
02.08.2021 11:38
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18.'maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 36.085.000-TL olduğununu gösteren esas sözleşmenin Sermaye ilişkin 6.maddesinin, Sermaye Piyasa Kurulu Başkanlığının 08.07.2021 tarih 8458 sayı ile tasdikli Ana sözleşme tadiline ilşkin SPK izin yazısına istinaden
,
Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6.maddesi tadil metni Manisa Ticaret Sicilinde 30.07.2021 tarihinde tescil edilerek süreç tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954077
BIST
14:221.400
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|: 1.398
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En Düşük
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|KTSKR
|24,22
|19.845.810
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|16.976.381
|% 9,98
|
|INTEM
|39,56
|6.202.806
|% 9,95
|
|BURVA
|25,20
|16.344.408
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|131.087.471
|% -9,97
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KARSN
|4,21
|612.154.380
|% -7,88
|
|KARYE
|10,07
|52.683.923
|% -7,61
|
|ATSYH
|3,53
|195.852
|% -7,11
|
|KARSN
|4,21
|612.154.380
|% -7,88
|
|GARAN
|8,56
|542.863.078
|% 0,47
|
|ASELS
|15,93
|491.523.008
|% 2,71
|
|THYAO
|12,92
|386.244.048
|% 1,49
|
|YKBNK
|2,44
|340.076.548
|% 2,09
|
|KARSN
|4,21
|612.154.380
|% -7,88
|
|YKBNK
|2,44
|340.076.548
|% 2,09
|
|ODAS
|1,30
|176.917.311
|% -2,57
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|EKGYO
|1,80
|211.299.367
|% -1,10
|
|CEMAS
|1,32
|91.214.156
|% 0,00
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,3543
|8,3578
|% -0,95
|
|Euro
|9,9296
|9,9469
|% -0,89
|
|Sterlin
|11,5912
|11,6493
|% -0,90
|
|Frank
|9,2001
|9,2555
|% -0,84
|
|Riyal
|2,2228
|2,2339
|% -0,91
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-6,18
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|Altın Gr.
|486
|486
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-43,51
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-21,04
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|Çeyrek
|777
|795
|-10,52
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|Gümüş.Ons
|25,40
|25,44
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|-0,08
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|B. Petrol
|74,50
|74,50
|-0,91
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