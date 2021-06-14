***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
14.06.2021 15:29
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2021
Açıklamalar
ESAS SÖZLEŞME
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 01/06/2021 01/06/2021 10339
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942191
BIST
15:351.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,63
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
15:358,3740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0202
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
15:3510,1496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0136
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
15:35498,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -8,54
|Açılış
|: 498,21
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler15:35
|VAKKO
|13,75
|46.522.017
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|51.102.233
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,43
|4.408.469
|% 9,73
|
|GSRAY
|3,94
|287.532.531
|% 9,44
|
|TKURU
|142,00
|2.278.012
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.739.724
|% -9,81
|
|MZHLD
|46,00
|2.401.188
|% -8,18
|
|TSGYO
|3,61
|10.255.287
|% -7,91
|
|THYAO
|14,76
|1.173.055.252
|% 1,17
|
|GARAN
|8,43
|618.627.291
|% -0,35
|
|FENER
|39,08
|518.355.517
|% 4,21
|
|BOBET
|5,75
|398.536.736
|% 7,48
|
|YKBNK
|2,26
|392.790.115
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,26
|392.790.115
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,22
|330.205.199
|% 0,00
|
|THYAO
|14,76
|1.173.055.252
|% 1,17
|
|GSRAY
|3,94
|287.532.531
|% 9,44
|
|GARAN
|8,43
|618.627.291
|% -0,35
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3708
|8,3740
|% -0,24
|
|Euro
|10,1438
|10,1496
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,7802
|11,8393
|% -0,23
|
|Frank
|9,2765
|9,3324
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2251
|2,2363
|% -0,29
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-27,23
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-9,13
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|-58,00
|
|Tam
|3.278
|3.360
|-61,02
|
|Yarım
|1.584
|1.626
|-29,52
|
|Çeyrek
|795
|813
|-14,76
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,57
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,34
|73,34
|0,65
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:50KRGYO
Yüzde 6.85 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 018, 074 adet işlem
-
15:49KRGYO
Yüzde 7.06 oranında artışla 5.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 016, 890 adet işlem
-
15:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, HALKB, EREGL
-
15:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 63 artarak (% 0.21 ) 1, 282
-
15:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYYAT, MERIT, VAKKO