***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.06.2021AçıklamalarESAS SÖZLEŞMEBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No8 01/06/2021 01/06/2021 10339http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942191BIST