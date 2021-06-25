***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/06/2021Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944236BIST