***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
16.02.2022 19:56
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002214
BIST
11:582.037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -3,97
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
11:5813,6222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0253
|Açılış
|: 13,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6248
En Düşük
13,5639
11:5815,4803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5293
En Düşük
15,4100
11:58825,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 7,06
|Açılış
|: 825,55
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
827,74
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler11:58
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.231.239
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.342.918
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,07
|43.860.964
|% 9,50
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|PKENT
|640,80
|981.706
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|DZGYO
|3,03
|11.943.075
|% -9,82
|
|OYLUM
|5,00
|6.945.505
|% -8,42
|
|THYAO
|29,82
|2.999.292.318
|% 0,74
|
|KRDMD
|11,83
|825.827.521
|% -0,34
|
|TUPRS
|193,70
|672.265.165
|% -0,97
|
|EREGL
|28,28
|551.589.746
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,05
|465.118.527
|% 1,00
|
|YKBNK
|4,05
|465.118.527
|% 1,00
|
|THYAO
|29,82
|2.999.292.318
|% 0,74
|
|KRDMD
|11,83
|825.827.521
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,34
|158.436.099
|% -0,85
|
|SKBNK
|1,04
|43.572.655
|% -0,95
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6121
|13,6231
|% 0,19
|
|Euro
|15,4644
|15,4785
|% -0,02
|
|Sterlin
|18,4358
|18,5283
|% 0,05
|
|Frank
|14,7069
|14,7955
|% 0,08
|
|Riyal
|3,6166
|3,6348
|% 0,12
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|16,94
|
|Altın Gr.
|825
|826
|7,06
|
|Cumhuriyet
|5.488
|5.570
|75,00
|
|Tam
|5.457
|5.593
|70,31
|
|Yarım
|2.638
|2.706
|34,01
|
|Çeyrek
|1.323
|1.353
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,81
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|0,05
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|-0,78
|
Seans Raporu
11:58
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12:11
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, TRKCM
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12:11XU100
Endeks 2, 035 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 12, 641.00 milyon TL de