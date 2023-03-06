***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarBMS Çelik Hasır San. ve Tic. A.Ş. 2022 Yılı Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120678BIST