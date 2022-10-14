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***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

14.10.2022 16:19
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/09/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
BMSCH PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Demir/ Çelikten haddelenmiş/ soğuk çekilmiş yassı ürünlerin toptan ticareti.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
300.000,00TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
13.10.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
300.000,00TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1.000,00TL
Toplam Tutar
300.000,00TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Karlılığı olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değ
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KONYA 1.702,80 147.803.374 % 10,00  
PENTA 440,00 14.288.560 % 10,00  
BTCIM 36,62 40.352.658 % 9,97  
CONSE 6,18 331.807.552 % 9,96  
MZHLD 84,05 72.475.700 % 9,94  
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Frank 18,5078 18,6193 % 0,25  
Riyal 4,9319 4,9566 % 0,13  
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16:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.657 1.657 -9,79  
Altın Gr. 993 993 -1,18  
Cumhuriyet 6.658 6.759 22,00  
Tam 6.694 6.754 -36,00  
Yarım 3.262 3.299 -21,00  
Çeyrek 1.634 1.649 -10,00  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 -0,18  
Gümüş Gr. 11,21 11,23 -0,05  
B. Petrol 93,18 93,18 -1,39  
Seans Raporu 16:23
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