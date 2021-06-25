***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23.1 61.765.576 52.090.139Satışların Maliyeti23,20 -56.447.201 -48.400.194TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.318.375 3.689.945BRÜT KAR (ZARAR)5.318.375 3.689.945Genel Yönetim Giderleri25.1 -1.475.327 -846.316Pazarlama Giderleri25.2 -1.384.999 -1.928.712Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.1 477.025 509.448Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26.2 -1.680.935 -388.615ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.254.139 1.035.750Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27.1 662.657 194.730Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27.2 0 -52.530FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.916.796 1.177.950Finansman Gelirleri28.1 188.689 311.424Finansman Giderleri28.2 -2.073.847 -1.206.162SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.638 283.212Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-26.490 -189.342Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -119.246 -106.114Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 92.756 -83.228SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.148 93.870DÖNEM KARI (ZARARI)5.148 93.870Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.148 93.870Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.958.454 -2.847.003Dönem Karı (Zararı)30 5.148 93.870Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.148 93.870Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.736.156 795.904Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16-17-18 330.287 155.294Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler456 -5.690Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 456 -5.690Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler174.157 111.423Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 114.157 111.423Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 60.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.324.012 451.649Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 1.294.294 391.715Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 0 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri26 51.039 139.066Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri26 -21.321 -79.132Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -92.756 83.228İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.217.150 -3.731.769Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -1.250Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -4.084.185 -3.047.962İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-562.659 81.438İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.521.526 -3.129.400Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 1.704.453 -85.112İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-243.575 -212.679İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.948.028 127.567Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -5.036.850 -2.432.155Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 15.953.417 4.961.531Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -2.959.106 -2.051.265İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-172.783 -1.759.071İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.786.323 -292.194Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 -40.513 22.905Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -915.324 -1.579.526İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)17.483 -1.593.129İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-932.807 13.603Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 1.595.258 481.065Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.958.454 -2.841.995Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -5.008YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-351.554 -750.633Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri558.484Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 558.484Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-351.554 -1.309.117Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -351.554 -1.309.117FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.680.708 -1.556.425Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.495.754 1.897.424Kredilerden Nakit Girişleri7 2.495.754 1.897.424Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.882.168 -3.062.134Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -2.816.438 -3.047.098Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları7 -65.730 -15.036Ödenen Faiz28 -1.323.462 -421.094Alınan Faiz28 29.168 29.379YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.926.192 -5.154.061NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.926.192 -5.154.061DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 17.258.658 15.563.928DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 23.184.850 10.409.867Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 23.184.850 17.258.658Ticari Alacaklar8 7.684.798 3.579.748İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar611.061 48.402İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.073.737 3.531.346Diğer Alacaklar9 1.243.384 2.949.307İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar382.774 139.199İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar860.610 2.810.108Stoklar11 25.460.146 20.423.296Peşin Ödenmiş Giderler13 10.763.720 24.707.243Diğer Dönen Varlıklar12 22.619 2.032.513ARA TOPLAM68.359.517 70.950.765TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR68.359.517 70.950.765DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.250 1.250Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.250 1.250Diğer Alacaklar9 13.630 12.160İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.630 12.160Maddi Duran Varlıklar16 43.197.505 43.097.761Kullanım Hakkı Varlıkları17 1.280.054 1.355.351Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 26.744 29.924TOPLAM DURAN VARLIKLAR44.519.183 44.496.446TOPLAM VARLIKLAR112.878.700 115.447.211KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 18.418.313 17.368.704İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18.418.313 17.368.704Banka Kredileri18.418.313 17.368.704Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.662.196 6.365.959İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 6.662.196 6.365.959Banka Kredileri4.072.259 4.070.709Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.589.937 2.295.250Ticari Borçlar8 2.417.496 5.325.563İlişkili Taraflara Ticari Borçlar172.783İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.417.496 5.152.780Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 527.360 375.508Diğer Borçlar9 103.589 94.330İlişkili Taraflara Diğer Borçlar35.669 18.186İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar67.920 76.144Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 10.459.448 8.864.190İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)328.264 1.028.306İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.131.184 7.835.884Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 119.246 1.195.681Kısa Vadeli Karşılıklar328.320 308.833Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 233.320 273.833Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 95.000 35.000ARA TOPLAM39.035.968 39.898.768TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.035.968 39.898.768UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 9.488.586 11.220.846İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.488.586 11.220.846Banka Kredileri6.303.287 7.648.130Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.185.299 3.572.716Uzun Vadeli Karşılıklar21 838.909 838.950Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar838.909 838.950Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 2.686.029 2.755.945TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.013.524 14.815.741TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER52.049.492 54.714.509ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar60.829.208 60.732.702Ödenmiş Sermaye22.1 20.010.000 20.010.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25.553.216 25.461.858Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.553.216 25.461.858Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22.5 25.538.969 25.538.969Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.4 14.247 -77.111Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.2 698.847 698.847Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22.3 14.561.997 4.603.511Net Dönem Karı veya Zararı30 5.148 9.958.486TOPLAM ÖZKAYNAKLAR60.829.208 60.732.702TOPLAM KAYNAKLAR112.878.700 115.447.211Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.010.000 21.679.932 -81.076 577.945 2.885.342 1.839.071 46.911.214Transferler120.902 1.718.169 -1.839.071Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-37.558 93.870 56.312Dönem Karı (Zararı)30 93.870 93.870Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-37.558 -37.558Dönem Sonu Bakiyeler20.010.000 21.679.932 -118.634 698.847 4.603.511 93.870 46.967.526 46.967.526Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.010.000 25.538.969 -77.111 698.847 4.603.511 9.958.486 60.732.702Düzeltmelerden Sonraki Tutar9.958.486 -9.958.486Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)91.358 5.148 96.506Dönem Karı (Zararı)30 5.148 5.148Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)91.358 91.358Dönem Sonu Bakiyeler20.010.000 25.538.969 14.247 698.847 14.561.997 5.148 60.829.208 60.829.208Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.148 93.870DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar91.358 -37.558Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 114.198 -46.947Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-22.840 9.389Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -22.840 9.389Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)91.358 -37.558TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)96.506 56.312Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları96.506 56.312http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944238BIST