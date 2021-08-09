***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 137.004.111 122.454.998 75.238.535 70.364.859Satışların Maliyeti23 -125.226.874 -112.326.068 -68.779.673 -63.925.874TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.777.237 10.128.930 6.458.862 6.438.985BRÜT KAR (ZARAR)11.777.237 10.128.930 6.458.862 6.438.985Genel Yönetim Giderleri25 -2.754.383 -1.752.634 -1.279.056 -906.318Pazarlama Giderleri25 -3.283.199 -4.921.003 -1.898.200 -2.992.291Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 911.742 903.818 434.717 394.370Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -2.184.136 -580.774 -503.201 -192.159ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.467.261 3.778.337 3.213.122 2.742.587Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 3.003.942 252.005 2.341.285 57.275Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 0 -90.620 0 -38.090FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.471.203 3.939.722 5.554.407 2.761.772Finansman Gelirleri28 674.247 551.551 485.558 240.127Finansman Giderleri28 -3.408.171 -2.429.160 -1.334.324 -1.222.998SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.737.279 2.062.113 4.705.641 1.778.901Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-366.474 -611.823 -339.984 -422.481Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -1.155.631 -553.888 -1.036.385 -447.774Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 789.157 -57.935 696.401 25.293SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.370.805 1.450.290 4.365.657 1.356.420DÖNEM KARI (ZARARI)30 4.370.805 1.450.290 4.365.657 1.356.420Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.370.805 1.450.290 4.365.657 1.356.420Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.194.507 -17.735.302Dönem Karı (Zararı)30 4.370.805 1.450.290Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.370.805 1.450.290Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.045.351 1.550.391Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16-17-18 670.063 301.315Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler456 3.228Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 456 3.228Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler203.238 136.736Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 143.238 140.590Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 60.000 -3.854Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.960.751 1.051.177Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 1.941.121 995.826Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri26 45.755 140.463Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri26 -26.125 -85.112Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -789.157 57.935İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-25.478.321 -20.733.563Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -15.000 -1.250Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -4.623.504 -2.883.857İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)48.402 838.156İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.671.906 -3.722.013Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 396.420 -2.199.884İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-952.895 -581.130İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.349.315 -1.618.754Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -13.371.700 -5.074.346Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -4.814.187 -8.726.401Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -2.662.048 -3.335.924İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-116.960 -4.247.229İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.545.088 911.305Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 -116.904 57.192Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 223.930 -534.665İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)49.350 -1.575.959İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)174.580 1.041.294Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 1.601.357 1.047.646İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.096.685 917.926Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 -2.096.685 917.926Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-19.062.165 -17.732.882Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -132.342 -2.420YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-598.631 -983.989Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri558.484Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri558.484Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-598.631 -1.542.473Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -518.384 -1.542.473Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-80.247 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI60.854.307 6.122.708Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri79.399.930 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 79.399.930 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.642.190 11.250.019Kredilerden Nakit Girişleri7 2.642.190 11.250.019Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.246.692 -4.131.485Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -19.114.308 -4.100.526Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları7 -132.384 -30.959Ödenen Faiz28 -2.232.203 -1.041.294Alınan Faiz28 291.082 45.468YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.061.169 -12.596.583NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.061.169 -12.596.583DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 17.258.658 15.563.928DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 58.319.827 2.967.345Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 58.319.827 17.258.658Ticari Alacaklar8 8.228.921 3.579.748İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 48.402İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.228.921 3.531.346Diğer Alacaklar9 2.550.885 2.949.307İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.092.094 139.199İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.458.791 2.810.108Stoklar11 33.794.996 20.423.296Peşin Ödenmiş Giderler13 29.521.430 24.707.243Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 132.342 0Diğer Dönen Varlıklar12 4.129.198 2.032.513ARA TOPLAM136.677.599 70.950.765TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR136.677.599 70.950.765DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 16.250 1.250Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar16.250 1.250Diğer Alacaklar9 14.162 12.160İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14.162 12.160Maddi Duran Varlıklar16 43.107.493 43.097.761Kullanım Hakkı Varlıkları17 1.204.757 1.355.351Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 99.354 29.924TOPLAM DURAN VARLIKLAR44.442.016 44.496.446TOPLAM VARLIKLAR181.119.615 115.447.211KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 4.060.957 17.368.704İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.060.957 17.368.704Banka Kredileri4.060.957 17.368.704Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.795.515 6.365.959İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 6.795.515 6.365.959Banka Kredileri4.074.712 4.070.709Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.720.803 2.295.250Ticari Borçlar8 2.709.270 5.325.563İlişkili Taraflara Ticari Borçlar55.823 172.783İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.653.447 5.152.780Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 462.996 375.508Diğer Borçlar9 270.822 94.330İlişkili Taraflara Diğer Borçlar67.536 18.186İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar203.286 76.144Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 10.465.547 8.864.190İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 1.028.306İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.465.547 7.835.884Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 1.155.631 1.195.681Kısa Vadeli Karşılıklar251.929 308.833Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 156.929 273.833Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 95.000 35.000ARA TOPLAM26.172.667 39.898.768TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.172.667 39.898.768UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 7.494.535 11.220.846İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.494.535 11.220.846Banka Kredileri4.930.891 7.648.130Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.563.644 3.572.716Uzun Vadeli Karşılıklar21 939.033 838.950Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar939.033 838.950Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 1.975.419 2.755.945TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.408.987 14.815.741TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER36.581.654 54.714.509ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar144.537.961 60.732.702Ödenmiş Sermaye22 20.010.000 20.010.000Sermaye Avansı22,2 16.075.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)22,3 63.324.930Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25.496.382 25.461.858Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.496.382 25.461.858Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22,7 25.538.969 25.538.969Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22,6 -42.587 -77.111Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22,4 1.185.184 698.847Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22,5 14.075.660 4.603.511Net Dönem Karı veya Zararı30 4.370.805 9.958.486TOPLAM ÖZKAYNAKLAR144.537.961 60.732.702TOPLAM KAYNAKLAR181.119.615 115.447.211Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.010.000 21.679.932 -81.076 577.945 2.885.342 1.839.071 46.911.214Transferler120.902 1.718.169 -1.839.071Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.795 1.450.290 1.446.495Dönem Karı (Zararı)30 0 1.450.290 1.450.290Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.795 -3.795Dönem Sonu Bakiyeler20.010.000 21.679.932 -84.871 698.847 4.603.511 1.450.290 48.357.709 0 48.357.709Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.010.000 25.538.969 -77.111 698.847 4.603.511 9.958.486 60.732.702Transferler486.337 9.472.149 -9.958.486 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.405.329Dönem Karı (Zararı)30 4.370.805 4.370.805Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)34.524 34.524Sermaye Arttırımı16.075.000 63.324.930 73.339.930Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler144.537.961 144.537.961Dönem Sonu Bakiyeler20.010.000 16.075.000 63.324.930 25.538.969 -42.587 1.185.184 14.075.660 4.370.805 144.537.961 144.537.961Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.370.805 1.450.290 4.365.657 1.356.420DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar34.524 -3.795 -56.834 33.763Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 43.155 -4.744 -71.043 42.203Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.631 949 14.209 -8.440Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -8.631 949 14.209 -8.440Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.524 -3.795 -56.834 33.763TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.405.329 1.446.495 4.308.823 1.390.183Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.405.329 1.446.495 4.308.823 1.390.183http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956420BIST