***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 259.139.693 211.966.695 122.135.582 89.511.697Satışların Maliyeti23 -243.950.173 -192.344.807 -118.723.299 -80.018.739TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.189.520 19.621.888 3.412.283 9.492.958BRÜT KAR (ZARAR)15.189.520 19.621.888 3.412.283 9.492.958Genel Yönetim Giderleri25 -4.448.504 -2.933.285 -1.694.121 -1.180.651Pazarlama Giderleri25 -5.831.506 -7.692.447 -2.548.307 -2.771.444Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 1.488.396 1.728.584 576.654 824.766Diğer Kazançlar (Kayıplar)26 -2.411.242 -1.098.659 -227.106 -517.885ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.986.664 9.626.081 -480.597 5.847.744Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 5.486.033 275.366 2.482.091 23.361Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -242.581 -151.961FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.472.697 9.658.866 2.001.494 5.719.144Finansman Gelirleri28 2.125.006 866.280 1.450.759 314.729Finansman Giderleri28 -4.886.746 -3.759.906 -1.478.575 -1.330.746SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.710.957 6.765.240 1.973.678 4.703.127Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-885.810 -1.652.610 -519.336 -1.040.787Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -1.673.230 -1.623.566 -517.599 -1.069.678Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 787.420 -29.044 -1.737 28.891SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.825.147 5.112.630 1.454.342 3.662.340DÖNEM KARI (ZARARI)30 5.825.147 5.112.630 1.454.342 3.662.340Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.825.147 5.112.630 1.454.342 3.662.340Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30 -39.522.972 -14.466.286Dönem Karı (Zararı)5.825.147 5.112.630Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.874.544 2.183.074Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16-17-18 1.060.670 482.540Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler25 456 6.057Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler456 6.057Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler643.808 216.613Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 583.808 220.467Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 60.000 -3.854Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.957.030 1.448.820Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 1.958.417 1.494.799Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri26 63.750 117.673Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri26 -65.137 -163.652Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -787.420 29.044İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-47.044.340 -21.206.953Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -15.000 -1.250Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -7.263.311 -3.348.804İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-493.155 885.154İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.770.156 -4.233.958Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 758.824 -1.496.452İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-39.077 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)797.901 -1.496.452Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -16.626.422 -12.361.283Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -19.165.319 -3.494.988Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.489.761 -2.361.923İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-80.884 -5.003.724İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.408.877 2.641.801Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 -91.699 124.577Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 791.244 1.389.885İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-18.186 -896.532İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)809.430 2.286.417Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.286.156 2.215.036İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.229.052 -1.871.751Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -5.229.052 -1.871.751Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-38.344.649 -13.911.249Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -1.178.323 -555.037YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.558.462 -1.227.528Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri558.484Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 558.484Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.558.462 -1.786.012Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -1.478.215 -1.780.877Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -80.247 -5.135FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI59.500.066 7.413.093Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri79.399.930Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri79.399.930Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.532.303 21.436.668Kredilerden Nakit Girişleri7 3.532.303 21.436.668Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.473.750 -12.528.776Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -21.251.213 -12.481.024Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları7 -222.537 -47.752Ödenen Faiz28 -2.703.345 -1.547.935Alınan Faiz28 744.928 53.136YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.418.632 -8.280.721NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.418.632 -8.280.721DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 17.258.658 15.563.928DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 35.677.290 7.283.207Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 35.677.290 17.258.658Ticari Alacaklar8 10.907.740 3.579.748İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar541.557 48.402İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10.366.183 3.531.346Diğer Alacaklar9 2.188.228 2.949.307İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar178.276 139.199İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.009.952 2.810.108Stoklar11 37.049.718 20.423.296Peşin Ödenmiş Giderler13 43.872.562 24.707.243İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler43.872.562 24.707.243Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 1.178.323Diğer Dönen Varlıklar12 7.261.565 2.032.513İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7.261.565 2.032.513ARA TOPLAM138.135.426 70.950.765TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR138.135.426 70.950.765DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar16.250 1.250Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 16.250 1.250Diğer Alacaklar9 14.415 12.160İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14.415 12.160Maddi Duran Varlıklar16 43.787.849 43.097.761Arazi ve Arsalar31.290.000 31.290.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri201.378 201.368Binalar3.826.059 3.798.622Tesis, Makine ve Cihazlar5.032.784 4.232.377Taşıtlar818.089 934.833Mobilya ve Demirbaşlar236.300 183.188Özel Maliyetler52.089 40.855Yapılmakta Olan Yatırımlar2.331.150 2.416.518Kullanım Hakkı Varlıkları17 1.518.961 1.355.351Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 89.487 29.924Diğer Haklar89.487 29.924TOPLAM DURAN VARLIKLAR45.426.962 44.496.446TOPLAM VARLIKLAR183.562.388 115.447.211KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 4.148.152 17.368.704İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 4.148.152 17.368.704Banka Kredileri4.148.152 17.368.704Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 7.577.468 6.365.959İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 7.577.468 6.365.959Banka Kredileri4.077.206 4.070.709Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.500.262 2.295.250Ticari Borçlar8 3.899.552 5.325.563İlişkili Taraflara Ticari Borçlar91.899 172.783İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.807.653 5.152.780Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 585.784 375.508Diğer Borçlar9 197.749 94.330İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18.186İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar197.749 76.144Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 10.150.346 8.864.190İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.028.306İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.150.346 7.835.884Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 1.673.230 1.195.681Kısa Vadeli Karşılıklar277.134 308.833Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 182.134 273.833Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 95.000 35.000ARA TOPLAM28.509.415 39.898.768TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.509.415 39.898.768UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.703.911 11.220.846İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.703.911 11.220.846Banka Kredileri7 3.532.750 7.648.130Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.171.161 3.572.716Uzun Vadeli Karşılıklar1.454.165 838.950Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 1.454.165 838.950Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 1.962.244 2.755.945TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.120.320 14.815.741TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER37.629.735 54.714.509ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar145.932.653 60.732.702Ödenmiş Sermaye22 36.085.000 20.010.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)22 63.324.930 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25.436.732 25.461.858Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.436.732 25.461.858Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 25.538.969 25.538.969Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -102.237 -77.111Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 1.185.184 698.847Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 14.075.660 4.603.511Net Dönem Karı veya Zararı30 5.825.147 9.958.486TOPLAM ÖZKAYNAKLAR145.932.653 60.732.702TOPLAM KAYNAKLAR183.562.388 115.447.211Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.010.000 21.679.932 -81.076 577.945 2.885.342 1.839.071 46.911.214 0 46.911.214Transferler120.902 1.718.169 -1.839.071 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.049 5.112.630 5.102.581 0 5.102.581Dönem Karı (Zararı)30 5.112.630 5.512.630 0 5.512.630Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.049 -10.409 0 -10.409Dönem Sonu Bakiyeler20.010.000 21.679.932 -91.125 698.847 4.603.511 5.112.630 52.013.795 0 52.013.795Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.010.000 25.538.969 -77.111 698.847 4.603.511 9.958.486 60.732.702 0 60.732.702Transferler486.337 9.472.149 -9.958.486 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-25.126 5.825.147 5.800.021 0 5.800.021Dönem Karı (Zararı)30 5.825.147 5.825.147 0 5.825.147Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-25.126 -25.126 0 -25.126Sermaye Arttırımı16.075.000 63.324.930 79.399.930 79.399.930Dönem Sonu Bakiyeler36.085.000 63.324.930 25.538.969 -102.237 1.185.184 14.075.660 5.825.147 145.932.653 0 145.932.653Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.825.147 5.112.630 1.454.342 3.662.340DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-25.126 -10.049 -59.650 -6.254Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -31.407 -12.561 -74.562 -7.817Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.281 2.512 14.912 1.563Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri6.281 2.512 14.912 1.563Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)29 -25.126 -10.049 -59.650 -6.254TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.800.021 5.102.581 1.394.692 3.656.086Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.800.021 5.102.581 1.394.692 3.656.086http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973506BIST