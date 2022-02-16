***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23,1 447.792.698 291.475.175Satışların Maliyeti23,2 -400.452.953 -261.834.150TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)47.339.745 29.641.025BRÜT KAR (ZARAR)47.339.745 29.641.025Genel Yönetim Giderleri25,1 -5.823.700 -4.207.956Pazarlama Giderleri25,2 -9.193.363 -9.927.540Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26,1 6.328.077 2.906.404Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26,2 -5.660.241 -1.809.379ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.990.518 16.602.554Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27,1 5.815.623 664.630Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27,2 -280.860FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)38.806.141 16.986.324Finansman Gelirleri28,1 14.882.206 1.231.568Finansman Giderleri28,2 -22.529.629 -5.242.860SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.158.718 12.975.032Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.970.970 -3.016.546Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -7.461.594 -2.819.247Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 490.624 -197.299SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24.187.748 9.958.486DÖNEM KARI (ZARARI)24.187.748 9.958.486Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları24.187.748 9.958.486Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.084.525 -11.630.518Dönem Karı (Zararı)30 24.187.748 9.958.486Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 24.187.748 9.958.486Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.681.852 3.250.075Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16-17-18 1.464.270 915.573Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler456 -5.248Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 456 -5.248Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler362.743 -361.606Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 302.743 158.748Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 60.000 -520.354Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.345.007 2.504.057Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 1.326.083 2.469.349Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri26 57.656 127.137Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri26 -38.732 -92.429Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -490.624 197.299İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-57.318.141 -24.839.079Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -15.000 -1.250Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -6.453.284 1.613.203İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 48.402 836.752İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -6.501.686 776.451Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.254.798 -1.775.066İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 138.460 -139.199İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -1.393.258 -1.635.867Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -68.048.401 -10.764.408Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 6.335.640 -18.398.197Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.961.977 -2.339.293İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -34.610 -5.096.987İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.927.367 2.757.694Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 -141.970 150.753Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 6.503.513 -475.553İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -18.186 -1.709.446İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 6.521.699 1.233.893Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 13.631.712 5.113.921İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.913.576 2.036.811Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -5.913.576 2.036.811Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-30.448.541 -11.630.518Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -1.635.984 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.801.423 -2.143.124Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 558.484Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 0 558.484Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.801.423 -2.701.608Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -5.672.017 -2.696.472Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -129.406 -5.136FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI59.282.732 15.468.372Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri79.399.930 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri, 79.399.930 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 5.892.603 33.814.089Kredilerden Nakit Girişleri7 5.892.603 33.814.089Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları38.655.442 17.258.658Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 38.655.442 17.258.658Ticari Alacaklar8 10.071.308 3.579.748İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar48.402İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10.071.308 3.531.346Diğer Alacaklar9 4.195.121 2.949.307İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar739 139.199İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.194.382 2.810.108Stoklar11 88.471.697 20.423.296Peşin Ödenmiş Giderler13 18.371.603 24.707.243Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 1.635.984 0Diğer Dönen Varlıklar12 7.946.089 2.032.513ARA TOPLAM169.347.244 70.950.765TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR169.347.244 70.950.765DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 16.250 1.250Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar16.250 1.250Diğer Alacaklar9 21.144 12.160İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar21.144 12.160Maddi Duran Varlıklar16 64.476.437 43.097.761Kullanım Hakkı Varlıkları17 1.417.697 1.355.351Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 126.411 29.924TOPLAM DURAN VARLIKLAR66.057.939 44.496.446TOPLAM VARLIKLAR235.405.183 115.447.211KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 2.297.558 17.368.704İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.297.558 17.368.704Banka Kredileri2.297.558 17.368.704Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 10.757.468 6.365.959İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.757.468 6.365.959Banka Kredileri5.978.607 4.070.709Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.778.861 2.295.250Ticari Borçlar8 3.421.242 5.325.563İlişkili Taraflara Ticari Borçlar138.173 172.783İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.283.069 5.152.780Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 491.220 375.508Diğer Borçlar9 216.218 94.330İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 18.186İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar216.218 76.144Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 22.495.902 8.864.190İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 1.028.306İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)22.495.902 7.835.884Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 7.461.594 1.195.681Kısa Vadeli Karşılıklar226.863 308.833Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 131.863 273.833Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 95.000 35.000ARA TOPLAM47.368.065 39.898.768TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.368.065 39.898.768UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 3.524.838 11.220.846İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.524.838 11.220.846Banka Kredileri2.107.474 7.648.130Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.417.364 3.572.716Uzun Vadeli Karşılıklar1.050.132 838.950Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 1.050.132 838.950Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 3.962.122 2.755.945TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.537.092 14.815.741TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER55.905.157 54.714.509ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar179.500.026 60.732.702Ödenmiş Sermaye22 36.085.000 20.010.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)22 63.324.930 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)40.641.504 25.461.858Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.641.504 25.461.858Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 40.645.366 25.538.969Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -3.862 -77.111Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 1.185.184 698.847Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 14.075.660 4.603.511Net Dönem Karı veya Zararı30 24.187.748 9.958.486TOPLAM ÖZKAYNAKLAR179.500.026 60.732.702TOPLAM KAYNAKLAR235.405.183 115.447.211Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.010.000 21.679.932 -81.076 577.945 2.885.342 1.839.071 46.911.214 0 46.911.214Transferler120.902 1.718.169 -1.839.071Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.859.037 3.965 9.958.486 13.821.488 0 13.821.488Dönem Karı (Zararı)30 9.958.486 0 9.958.486Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.859.037 3.965 3.863.002 0 3.863.002Dönem Sonu Bakiyeler20.010.000 25.538.969 -77.111 698.847 4.603.511 9.958.486 60.732.702 0 60.732.702Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.010.000 25.538.969 -77.111 698.847 4.603.511 9.958.486 60.732.702 0 60.732.702Transferler486.337 9.472.149 -9.958.486Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.106.397 73.249 24.187.748 39.367.394 0 39.367.394Dönem Karı (Zararı)30 24.187.748 24.187.748 0 24.187.748Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15.106.397 73.249 15.179.646 0 15.179.646Sermaye Arttırımı16.075.000 63.324.930 79.399.930 0 79.399.930Dönem Sonu Bakiyeler36.085.000 63.324.930 40.645.366 -3.862 1.185.184 14.075.660 24.187.748 179.500.026 0 179.500.026Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)24.187.748 9.958.486DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15.179.646 3.863.002Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 16.784.886 4.287.819Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 91.561 4.956Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler29 -1.696.801 -429.773Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-1.696.801 -429.773Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.179.646 3.863.002TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)39.367.394 13.821.488Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları39.367.394 13.821.488http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002213BIST