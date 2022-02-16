***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
16.02.2022 19:55
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23,1 447.792.698 291.475.175
Satışların Maliyeti
23,2 -400.452.953 -261.834.150
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.339.745 29.641.025
BRÜT KAR (ZARAR)
47.339.745 29.641.025
Genel Yönetim Giderleri
25,1 -5.823.700 -4.207.956
Pazarlama Giderleri
25,2 -9.193.363 -9.927.540
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26,1 6.328.077 2.906.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26,2 -5.660.241 -1.809.379
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.990.518 16.602.554
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27,1 5.815.623 664.630
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27,2 -280.860
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.806.141 16.986.324
Finansman Gelirleri
28,1 14.882.206 1.231.568
Finansman Giderleri
28,2 -22.529.629 -5.242.860
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.158.718 12.975.032
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.970.970 -3.016.546
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -7.461.594 -2.819.247
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 490.624 -197.299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.187.748 9.958.486
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.187.748 9.958.486
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24.187.748 9.958.486
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.084.525 -11.630.518
Dönem Karı (Zararı)
30 24.187.748 9.958.486
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 24.187.748 9.958.486
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.681.852 3.250.075
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17-18 1.464.270 915.573
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
456 -5.248
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 456 -5.248
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
362.743 -361.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 302.743 158.748
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 60.000 -520.354
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.345.007 2.504.057
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 1.326.083 2.469.349
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26 57.656 127.137
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
26 -38.732 -92.429
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -490.624 197.299
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-57.318.141 -24.839.079
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -15.000 -1.250
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -6.453.284 1.613.203
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 48.402 836.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -6.501.686 776.451
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.254.798 -1.775.066
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 138.460 -139.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.393.258 -1.635.867
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -68.048.401 -10.764.408
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 6.335.640 -18.398.197
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.961.977 -2.339.293
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -34.610 -5.096.987
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.927.367 2.757.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -141.970 150.753
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 6.503.513 -475.553
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -18.186 -1.709.446
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 6.521.699 1.233.893
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 13.631.712 5.113.921
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.913.576 2.036.811
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -5.913.576 2.036.811
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-30.448.541 -11.630.518
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -1.635.984 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.801.423 -2.143.124
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 558.484
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 558.484
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.801.423 -2.701.608
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -5.672.017 -2.696.472
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -129.406 -5.136
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.282.732 15.468.372
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
79.399.930 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
, 79.399.930 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 5.892.603 33.814.089
Kredilerden Nakit Girişleri
7 5.892.603 33.814.089
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
38.655.442 17.258.658
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 38.655.442 17.258.658
Ticari Alacaklar
8 10.071.308 3.579.748
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
48.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.071.308 3.531.346
Diğer Alacaklar
9 4.195.121 2.949.307
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
739 139.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.194.382 2.810.108
Stoklar
11 88.471.697 20.423.296
Peşin Ödenmiş Giderler
13 18.371.603 24.707.243
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 1.635.984 0
Diğer Dönen Varlıklar
12 7.946.089 2.032.513
ARA TOPLAM
169.347.244 70.950.765
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
169.347.244 70.950.765
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 16.250 1.250
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
16.250 1.250
Diğer Alacaklar
9 21.144 12.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.144 12.160
Maddi Duran Varlıklar
16 64.476.437 43.097.761
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 1.417.697 1.355.351
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 126.411 29.924
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
66.057.939 44.496.446
TOPLAM VARLIKLAR
235.405.183 115.447.211
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.297.558 17.368.704
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.297.558 17.368.704
Banka Kredileri
2.297.558 17.368.704
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 10.757.468 6.365.959
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.757.468 6.365.959
Banka Kredileri
5.978.607 4.070.709
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.778.861 2.295.250
Ticari Borçlar
8 3.421.242 5.325.563
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
138.173 172.783
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.283.069 5.152.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 491.220 375.508
Diğer Borçlar
9 216.218 94.330
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 18.186
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
216.218 76.144
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 22.495.902 8.864.190
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 1.028.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.495.902 7.835.884
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 7.461.594 1.195.681
Kısa Vadeli Karşılıklar
226.863 308.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 131.863 273.833
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 95.000 35.000
ARA TOPLAM
47.368.065 39.898.768
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.368.065 39.898.768
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 3.524.838 11.220.846
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.524.838 11.220.846
Banka Kredileri
2.107.474 7.648.130
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.417.364 3.572.716
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.050.132 838.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 1.050.132 838.950
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 3.962.122 2.755.945
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.537.092 14.815.741
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
55.905.157 54.714.509
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
179.500.026 60.732.702
Ödenmiş Sermaye
22 36.085.000 20.010.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 63.324.930 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
40.641.504 25.461.858
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.641.504 25.461.858
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 40.645.366 25.538.969
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -3.862 -77.111
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 1.185.184 698.847
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 14.075.660 4.603.511
Net Dönem Karı veya Zararı
30 24.187.748 9.958.486
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
179.500.026 60.732.702
TOPLAM KAYNAKLAR
235.405.183 115.447.211
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.010.000 21.679.932 -81.076 577.945 2.885.342 1.839.071 46.911.214 0 46.911.214
Transferler
120.902 1.718.169 -1.839.071
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.859.037 3.965 9.958.486 13.821.488 0 13.821.488
Dönem Karı (Zararı)
30 9.958.486 0 9.958.486
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.859.037 3.965 3.863.002 0 3.863.002
Dönem Sonu Bakiyeler
20.010.000 25.538.969 -77.111 698.847 4.603.511 9.958.486 60.732.702 0 60.732.702
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.010.000 25.538.969 -77.111 698.847 4.603.511 9.958.486 60.732.702 0 60.732.702
Transferler
486.337 9.472.149 -9.958.486
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.106.397 73.249 24.187.748 39.367.394 0 39.367.394
Dönem Karı (Zararı)
30 24.187.748 24.187.748 0 24.187.748
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.106.397 73.249 15.179.646 0 15.179.646
Sermaye Arttırımı
16.075.000 63.324.930 79.399.930 0 79.399.930
Dönem Sonu Bakiyeler
36.085.000 63.324.930 40.645.366 -3.862 1.185.184 14.075.660 24.187.748 179.500.026 0 179.500.026
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.187.748 9.958.486
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.179.646 3.863.002
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 16.784.886 4.287.819
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 91.561 4.956
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29 -1.696.801 -429.773
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-1.696.801 -429.773
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.179.646 3.863.002
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.367.394 13.821.488
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
39.367.394 13.821.488
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002213
BIST