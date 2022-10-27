***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 19:28
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23.1 688.772.150 259.139.693 251.002.715 122.135.582
Satışların Maliyeti
23.2 -610.149.521 -243.950.173 -228.405.861 -118.723.299
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
78.622.629 15.189.520 22.596.854 3.412.283
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
78.622.629 15.189.520 22.596.854 3.412.283
Genel Yönetim Giderleri
25.1 -8.758.777 -4.448.504 -3.756.846 -1.694.121
Pazarlama Giderleri
25.2 -17.671.902 -5.831.506 -8.033.328 -2.548.307
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.1 4.570.631 1.488.396 848.899 576.654
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.2 -5.425.390 -2.411.242 -1.840.782 -227.106
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.337.191 3.986.664 9.814.797 -480.597
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27.1 0 5.486.033 0 2.482.091
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27.2 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
51.337.191 9.472.697 9.814.797 2.001.494
Finansman Gelirleri
28.1 8.076.465 2.125.006 3.070.458 1.450.759
Finansman Giderleri
28.2 -6.280.232 -4.886.746 -2.325.431 -1.478.575
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.133.424 6.710.957 10.559.824 1.973.678
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.342.589 -885.810 -2.219.693 -519.336
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -11.309.222 -1.673.230 -2.489.017 -517.599
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -33.367 787.420 269.324 -1.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.790.835 5.825.147 8.340.131 1.454.342
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.790.835 5.825.147 8.340.131 1.454.342
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30 41.790.835 5.825.147 8.340.131 1.454.342
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 30 1,16000000 0,22000000 0,23000000 0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.218.335 -39.522.972
Dönem Karı (Zararı)
30 41.790.835 5.825.147
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41.790.835 5.825.147
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.350.713 2.874.544
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17-18 1.407.349 1.060.670
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.353 456
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.1 5.353 456
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.069.457 643.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.069.457 583.808
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 60.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
835.187 1.957.030
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28.1 106.780 1.958.417
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26.2 813.336 63.750
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
26.1 -84.929 -65.137
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 33.367 -787.420
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-53.511.396 -47.044.340
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -7.008.138 -15.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -28.900.446 -7.263.311
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -493.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.900.446 -6.770.156
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -235.658 758.824
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
739 -39.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-236.397 797.901
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 13.579.151 -16.626.422
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -49.305.336 -19.165.319
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.900.261 -1.489.761
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-37.120 -80.884
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.937.381 -1.408.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 373.051 -91.699
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 9.750.476 791.244
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -18.186
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.750.476 809.430
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 -1.128.321 1.286.156
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.463.564 -5.229.052
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.463.564 -5.229.052
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.369.848 -38.344.649
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -8.848.487 -1.178.323
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.237.020 -1.558.462
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.237.020 -1.558.462
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -12.110.913 -1.478.215
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -126.107 -80.247
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.346.343 59.500.066
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 79.399.930
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 79.399.930
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.342.214 3.532.303
Kredilerden Nakit Girişleri
7 40.342.214 3.532.303
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.989.421 -21.473.750
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -29.702.832 -21.251.213
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -286.589 -222.537
Ödenen Temettüler
-6.899.670 0
Ödenen Faiz
28.2 -1.982.872 -2.703.345
Alınan Faiz
28.1 1.876.092 744.928
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.109.012 18.418.632
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.109.012 18.418.632
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 38.655.442 17.258.658
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.546.430 35.677.290
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 12.546.430 38.655.442
Finansal Yatırımlar
6 7.008.138 0
Ticari Alacaklar
8 39.051.330 10.071.308
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
39.051.330 10.071.308
Diğer Alacaklar
9 4.422.995 4.195.121
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 739
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.422.995 4.194.382
Stoklar
11 74.892.546 88.471.697
Peşin Ödenmiş Giderler
13 49.872.336 18.371.603
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 8.848.487 1.635.984
Diğer Dönen Varlıklar
12 4.118.509 7.946.089
ARA TOPLAM
200.760.771 169.347.244
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
200.760.771 169.347.244
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 16.250 16.250
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
16.250 16.250
Diğer Alacaklar
9 28.928 21.144
Maddi Duran Varlıklar
16 75.529.876 64.476.437
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 1.113.902 1.417.697
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 206.438 126.411
Peşin Ödenmiş Giderler
13 17.804.603 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
94.699.997 66.057.939
TOPLAM VARLIKLAR
295.460.768 235.405.183
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 7.548.875 2.297.558
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 12.157.739 10.757.468
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
8 8.134.839 3.421.242
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
101.053 138.173
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.033.786 3.283.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 1.148.778 491.220
Diğer Borçlar
9 5.461.508 216.218
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 21.367.581 22.495.902
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 11.309.222 7.461.594
Kısa Vadeli Karşılıklar
599.914 226.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 504.914 131.863
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 95.000 95.000
ARA TOPLAM
67.728.456 47.368.065
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.728.456 47.368.065
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 7.226.043 3.524.838
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 2.035.991 1.050.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 2.035.991 1.050.132
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 4.012.209 3.962.122
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.274.243 8.537.092
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
81.002.699 55.905.157
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
214.458.069 179.500.026
Ödenmiş Sermaye
22.1 36.085.000 36.085.000
Sermaye Avansı
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22.2 63.324.930 63.324.930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
40.708.382 40.641.504
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.708.382 40.641.504
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.6 40.645.366 40.645.366
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.5 63.016 -3.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.3 2.287.812 1.185.184
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.4 30.261.110 14.075.660
Net Dönem Karı veya Zararı
30 41.790.835 24.187.748
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
214.458.069 179.500.026
TOPLAM KAYNAKLAR
295.460.768 235.405.183
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.010.000 0 0 25.538.969 -77.111 698.847 4.603.511 9.958.486 60.732.702 60.732.702
Transferler
0 0 0 0 0 486.337 9.472.149 -9.958.486 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -25.126 0 0 5.825.147 5.800.021 5.800.021
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 0 0 5.825.147 5.825.147 5.825.147
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -25.126 0 0 0 -25.126 -25.126
Sermaye Arttırımı
16.075.000 0 63.324.930 0 0 0 0 0 79.399.930 79.399.930
Dönem Sonu Bakiyeler
36.085.000 0 63.324.930 25.538.969 -102.237 1.185.184 14.075.660 5.825.147 145.932.653 145.932.653
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.085.000 0 63.324.930 40.645.366 -3.862 1.185.184 14.075.660 24.187.748 179.500.026 179.500.026
Transferler
0 0 0 0 0 1.102.628 23.085.120 -24.187.748 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 66.878 0 0 41.790.835 41.857.713 41.857.713
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 0 0 41.790.835 41.790.835 41.790.835
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 66.878 0 0 0 66.878 66.878
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 -6.899.670 0 -6.899.670 -6.899.670
Dönem Sonu Bakiyeler
36.085.000 0 63.324.930 40.645.366 63.016 2.287.812 30.261.110 41.790.835 214.458.069 214.458.069
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.790.835 5.825.147 8.340.131 1.454.342
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
66.878 -25.126 11.740 -59.650
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.6 0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 83.598 -31.407 14.675 -74.562
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29 -16.720 6.281 -2.935 14.912
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-16.720 6.281 -2.935 14.912
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.878 -25.126 11.740 -59.650
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.857.713 5.800.021 8.351.871 1.394.692
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41.857.713 5.800.021 8.351.871 1.394.692
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074873
BIST