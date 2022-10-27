***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23.1 688.772.150 259.139.693 251.002.715 122.135.582Satışların Maliyeti23.2 -610.149.521 -243.950.173 -228.405.861 -118.723.299TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)78.622.629 15.189.520 22.596.854 3.412.283Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)78.622.629 15.189.520 22.596.854 3.412.283Genel Yönetim Giderleri25.1 -8.758.777 -4.448.504 -3.756.846 -1.694.121Pazarlama Giderleri25.2 -17.671.902 -5.831.506 -8.033.328 -2.548.307Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.1 4.570.631 1.488.396 848.899 576.654Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26.2 -5.425.390 -2.411.242 -1.840.782 -227.106ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)51.337.191 3.986.664 9.814.797 -480.597Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27.1 0 5.486.033 0 2.482.091Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27.2 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)51.337.191 9.472.697 9.814.797 2.001.494Finansman Gelirleri28.1 8.076.465 2.125.006 3.070.458 1.450.759Finansman Giderleri28.2 -6.280.232 -4.886.746 -2.325.431 -1.478.575SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)53.133.424 6.710.957 10.559.824 1.973.678Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.342.589 -885.810 -2.219.693 -519.336Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -11.309.222 -1.673.230 -2.489.017 -517.599Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -33.367 787.420 269.324 -1.737SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)41.790.835 5.825.147 8.340.131 1.454.342DÖNEM KARI (ZARARI)41.790.835 5.825.147 8.340.131 1.454.342Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları30 41.790.835 5.825.147 8.340.131 1.454.342Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 30 1,16000000 0,22000000 0,23000000 0,07000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.218.335 -39.522.972Dönem Karı (Zararı)30 41.790.835 5.825.147Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41.790.835 5.825.147Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.350.713 2.874.544Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16-17-18 1.407.349 1.060.670Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.353 456Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25.1 5.353 456Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.069.457 643.808Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 1.069.457 583.808Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 0 60.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler835.187 1.957.030Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28.1 106.780 1.958.417Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri26.2 813.336 63.750Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri26.1 -84.929 -65.137Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 33.367 -787.420İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-53.511.396 -47.044.340Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -7.008.138 -15.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -28.900.446 -7.263.311İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -493.155İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-28.900.446 -6.770.156Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -235.658 758.824İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)739 -39.077İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-236.397 797.901Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 13.579.151 -16.626.422Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -49.305.336 -19.165.319Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 3.900.261 -1.489.761İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-37.120 -80.884İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.937.381 -1.408.877Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 373.051 -91.699Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 9.750.476 791.244İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -18.186İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.750.476 809.430Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 -1.128.321 1.286.156İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.463.564 -5.229.052Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)5.463.564 -5.229.052Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-8.369.848 -38.344.649Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -8.848.487 -1.178.323YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.237.020 -1.558.462Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.237.020 -1.558.462Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -12.110.913 -1.478.215Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -126.107 -80.247Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.346.343 59.500.066Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 79.399.930Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 79.399.930Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri40.342.214 3.532.303Kredilerden Nakit Girişleri7 40.342.214 3.532.303Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-29.989.421 -21.473.750Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -29.702.832 -21.251.213Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları7 -286.589 -222.537Ödenen Temettüler-6.899.670 0Ödenen Faiz28.2 -1.982.872 -2.703.345Alınan Faiz28.1 1.876.092 744.928YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.109.012 18.418.632Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.109.012 18.418.632DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 38.655.442 17.258.658DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 12.546.430 35.677.290Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 12.546.430 38.655.442Finansal Yatırımlar6 7.008.138 0Ticari Alacaklar8 39.051.330 10.071.308İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar39.051.330 10.071.308Diğer Alacaklar9 4.422.995 4.195.121İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 739İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.422.995 4.194.382Stoklar11 74.892.546 88.471.697Peşin Ödenmiş Giderler13 49.872.336 18.371.603Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 8.848.487 1.635.984Diğer Dönen Varlıklar12 4.118.509 7.946.089ARA TOPLAM200.760.771 169.347.244TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR200.760.771 169.347.244DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 16.250 16.250Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar16.250 16.250Diğer Alacaklar9 28.928 21.144Maddi Duran Varlıklar16 75.529.876 64.476.437Kullanım Hakkı Varlıkları17 1.113.902 1.417.697Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 206.438 126.411Peşin Ödenmiş Giderler13 17.804.603 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR94.699.997 66.057.939TOPLAM VARLIKLAR295.460.768 235.405.183KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 7.548.875 2.297.558Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 12.157.739 10.757.468Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar8 8.134.839 3.421.242İlişkili Taraflara Ticari Borçlar101.053 138.173İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.033.786 3.283.069Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 1.148.778 491.220Diğer Borçlar9 5.461.508 216.218Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 21.367.581 22.495.902Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 11.309.222 7.461.594Kısa Vadeli Karşılıklar599.914 226.863Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 504.914 131.863Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 95.000 95.000ARA TOPLAM67.728.456 47.368.065TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER67.728.456 47.368.065UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 7.226.043 3.524.838Uzun Vadeli Karşılıklar21 2.035.991 1.050.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 2.035.991 1.050.132Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 4.012.209 3.962.122TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.274.243 8.537.092TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER81.002.699 55.905.157ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar214.458.069 179.500.026Ödenmiş Sermaye22.1 36.085.000 36.085.000Sermaye Avansı0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)22.2 63.324.930 63.324.930Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)40.708.382 40.641.504Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.708.382 40.641.504Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22.6 40.645.366 40.645.366Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.5 63.016 -3.862Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.3 2.287.812 1.185.184Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22.4 30.261.110 14.075.660Net Dönem Karı veya Zararı30 41.790.835 24.187.748TOPLAM ÖZKAYNAKLAR214.458.069 179.500.026TOPLAM KAYNAKLAR295.460.768 235.405.183Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.010.000 0 0 25.538.969 -77.111 698.847 4.603.511 9.958.486 60.732.702 60.732.702Transferler0 0 0 0 0 486.337 9.472.149 -9.958.486 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -25.126 0 0 5.825.147 5.800.021 5.800.021Dönem Karı (Zararı)30 0 0 0 0 0 0 0 5.825.147 5.825.147 5.825.147Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -25.126 0 0 0 -25.126 -25.126Sermaye Arttırımı16.075.000 0 63.324.930 0 0 0 0 0 79.399.930 79.399.930Dönem Sonu Bakiyeler36.085.000 0 63.324.930 25.538.969 -102.237 1.185.184 14.075.660 5.825.147 145.932.653 145.932.653Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.085.000 0 63.324.930 40.645.366 -3.862 1.185.184 14.075.660 24.187.748 179.500.026 179.500.026Transferler0 0 0 0 0 1.102.628 23.085.120 -24.187.748 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 66.878 0 0 41.790.835 41.857.713 41.857.713Dönem Karı (Zararı)30 0 0 0 0 0 0 0 41.790.835 41.790.835 41.790.835Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 66.878 0 0 0 66.878 66.878Kar Payları0 0 0 0 0 0 -6.899.670 0 -6.899.670 -6.899.670Dönem Sonu Bakiyeler36.085.000 0 63.324.930 40.645.366 63.016 2.287.812 30.261.110 41.790.835 214.458.069 214.458.069Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)41.790.835 5.825.147 8.340.131 1.454.342DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar66.878 -25.126 11.740 -59.650Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22.6 0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 83.598 -31.407 14.675 -74.562Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler29 -16.720 6.281 -2.935 14.912Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-16.720 6.281 -2.935 14.912Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)66.878 -25.126 11.740 -59.650TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.857.713 5.800.021 8.351.871 1.394.692Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları41.857.713 5.800.021 8.351.871 1.394.692http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074873BIST