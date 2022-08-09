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***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

09.08.2022 11:10
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği


***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.06.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar Tablosu-Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Kar vönem01.04-30.06.2022 cari dönem ile 01.04.-30.06.2021 Önceki dönem veri girişleri yapılarak güncellenmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Açıklamalar

08.08.2022 Tarihinde KAP' ta duyurulan 30.06.2022 dönemi Konsolide Olmayan  Finansal Tablolar ve  Dipnotlarında aşağıdaki düzeltmenin yapılarak yeniden yayınlanması ihtiyacı doğmuştur:
01.01.2022 - 30.06.2022 faaliyet dönemine ait Konsolide Olmayan Kar veya Zarar Tablosu ile Diğer Kapsamlı Gelir Tablosuna da yer alması gereken   01.04- 30.06.2022 cari dönem ile 01.04- 30.06.2021 önceki dönem bilgileri yayınlanan  bağımsız denetim raporunda yer almasına rağmen, Finansal tablo bildirmeleri içerisinde  sehven, yazılmamış olup, Kar veya Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu gösterim düzeltmesi yapılacaktır.Yapılacak gösterim düzeltmesi, konsolide olmayan  finansal tablolara  herhangi bir etkisi olmayacaktır.Gösterim düzeltilmiş Konsolide olmayan  Kar veya Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunun yer aldığı 30.06.2022 Finansal Tablo ve Dipnotları yeniden ilan edilecektir.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053400


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