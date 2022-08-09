***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi30.06.2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKar veya Zarar Tablosu-Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDeğişikliğin NedeniKar vönem01.04-30.06.2022 cari dönem ile 01.04.-30.06.2021 Önceki dönem veri girişleri yapılarak güncellenmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiHerhangi bir etkisi bulunmamaktadır.Açıklamalar08.08.2022 Tarihinde KAP' ta duyurulan 30.06.2022 dönemi Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlarında aşağıdaki düzeltmenin yapılarak yeniden yayınlanması ihtiyacı doğmuştur:01.01.2022 - 30.06.2022 faaliyet dönemine ait Konsolide Olmayan Kar veya Zarar Tablosu ile Diğer Kapsamlı Gelir Tablosuna da yer alması gereken 01.04- 30.06.2022 cari dönem ile 01.04- 30.06.2021 önceki dönem bilgileri yayınlanan bağımsız denetim raporunda yer almasına rağmen, Finansal tablo bildirmeleri içerisinde sehven, yazılmamış olup, Kar veya Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu gösterim düzeltmesi yapılacaktır.Yapılacak gösterim düzeltmesi, konsolide olmayan finansal tablolara herhangi bir etkisi olmayacaktır.Gösterim düzeltilmiş Konsolide olmayan Kar veya Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunun yer aldığı 30.06.2022 Finansal Tablo ve Dipnotları yeniden ilan edilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053400BIST