***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
09.08.2022 11:10
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.06.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar Tablosu-Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Kar vönem01.04-30.06.2022 cari dönem ile 01.04.-30.06.2021 Önceki dönem veri girişleri yapılarak güncellenmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Açıklamalar
08.08.2022 Tarihinde KAP' ta duyurulan 30.06.2022 dönemi Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlarında aşağıdaki düzeltmenin yapılarak yeniden yayınlanması ihtiyacı doğmuştur:
01.01.2022 - 30.06.2022 faaliyet dönemine ait Konsolide Olmayan Kar veya Zarar Tablosu ile Diğer Kapsamlı Gelir Tablosuna da yer alması gereken 01.04- 30.06.2022 cari dönem ile 01.04- 30.06.2021 önceki dönem bilgileri yayınlanan bağımsız denetim raporunda yer almasına rağmen, Finansal tablo bildirmeleri içerisinde sehven, yazılmamış olup, Kar veya Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu gösterim düzeltmesi yapılacaktır.Yapılacak gösterim düzeltmesi, konsolide olmayan finansal tablolara herhangi bir etkisi olmayacaktır.Gösterim düzeltilmiş Konsolide olmayan Kar veya Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunun yer aldığı 30.06.2022 Finansal Tablo ve Dipnotları yeniden ilan edilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053400
BIST
15:452.813
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 28,25
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.819
En Düşük
2.764
15:4517,9563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0574
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
15:4518,5463
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2686
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
15:451.041,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,68
|Açılış
|: 1.041,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler15:43
|ASUZU
|264,60
|196.452.746
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|383.927.829
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|244.618.315
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|29.812.250
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|17.095.532
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|12.729.577
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.441.701.552
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|158,40
|1.546.580.280
|% -8,76
|
|THYAO
|59,45
|2.843.468.149
|% 1,45
|
|YKBNK
|5,40
|2.018.921.281
|% 3,05
|
|AKBNK
|9,79
|1.550.503.730
|% 3,27
|
|KOZAL
|158,40
|1.546.580.280
|% -8,76
|
|KOZAA
|26,98
|1.441.701.552
|% -9,95
|
|YKBNK
|5,40
|2.018.921.281
|% 3,05
|
|EKGYO
|3,54
|1.105.467.392
|% 2,31
|
|ZOREN
|2,70
|687.271.683
|% 4,25
|
|ODAS
|3,94
|960.924.074
|% -5,97
|
|TSKB
|3,38
|610.748.877
|% 4,00
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9465
|17,9516
|% 0,29
|
|Euro
|18,5361
|18,5505
|% 1,49
|
|Sterlin
|21,8770
|21,9867
|% 1,44
|
|Frank
|18,9634
|19,0777
|% 1,35
|
|Riyal
|4,7531
|4,7770
|% 0,05
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|8,14
|
|Altın Gr.
|1.040
|1.040
|6,78
|
|Cumhuriyet
|6.940
|7.045
|35,00
|
|Tam
|6.955
|7.028
|31,00
|
|Yarım
|3.389
|3.436
|15,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.717
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,11
|
|B. Petrol
|95,69
|95,69
|-0,62
|
Seans Raporu
15:43
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-
15:57SUWEN
Yüzde 5.58 oranında artışla 22.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 474, 906 adet işlem
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15:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 22 artarak (% 0.98 ) 3, 026
-
15:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, AKBNK
-
15:56XU100
Endeks 2, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 32, 096.00 milyon TL de
-
15:56MIPAZ
Yüzde 6.89 oranında artışla 8.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 063, 396 adet işlem