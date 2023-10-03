***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkBMS Çelik Hasır San. ve Tic. A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkBMS Çelik Hasır San. ve Tic. A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi15.02.2023 15.05.2023Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamındaToplam 700.000 adet pay geri alınmış ve program 15.02.2023 tarihli kararımızda belirttiğimiz üzere 15.05.2023 tarihinde sonlanmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %1,94'tür.Geri alınan paylardan Şirketimiz sermayesinin %0,14'ünü temsil eden 50.000,-TL nominal değerli pay 03.10.2023 tarihinde pay başına ortalama 18,42 TL fiyatla Borsa İstanbul'da satışı gerçekleşmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarBMSCH 02/10/2023 50.000 % 0,14 18,92 % 1,8 268.000 YokturBMSCH 03/10/2023 50.000 % 0,14 18,42 % 1,66 243.000 Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199101BIST