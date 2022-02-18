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***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

18.02.2022 13:48
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımla

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye   başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların   gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve KAP'ta yayımlaması zorunluğu çevçevesinde hazırlanan raporumuz ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002740


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ISATR 456.348,20 456.348 % 10,00  
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Riyal 3,6282 3,6464 % 0,55  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.896 -3,16  
Altın Gr. 832 832 3,13  
Cumhuriyet 5.525 5.608 28,00  
Tam 5.496 5.633 26,82  
Yarım 2.656 2.725 12,98  
Çeyrek 1.332 1.362 6,49  
Gümüş.Ons 23,95 23,98 0,13  
Gümüş Gr. 10,50 10,52 0,10  
B. Petrol 92,38 92,38 -0,60  
Seans Raporu 18:05
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