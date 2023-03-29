***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
29.03.2023 00:12
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca hazırlanan
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
muz ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128922
BIST
17:594.811
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -186,35
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.811
17:5919,1243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,1504
En Düşük
19,0959
17:5920,7520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0219
|Açılış
|: 21,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
20,8606
En Düşük
20,6969
17:591.211,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,38
|Açılış
|: 1.211,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.215,39
En Düşük
1.211,21
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TDGYO
|11,33
|6.335.218
|% 10,00
|
|LUKSK
|82,05
|27.142.209
|% 9,99
|
|EKSUN
|65,00
|1.909.310
|% 9,98
|
|AVHOL
|20,72
|37.274.615
|% 9,98
|
|KRGYO
|11,57
|21.077.030
|% 9,98
|
|ALFAS
|345,60
|610.698.163
|% -10,00
|
|METUR
|4,68
|17.140.992
|% -10,00
|
|CANTE
|47,34
|239.268.570
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.707.118
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,39
|93.507.687
|% -9,97
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|EREGL
|35,80
|2.927.388.678
|% -4,23
|
|THYAO
|119,40
|2.886.203.790
|% -4,71
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|EKGYO
|6,37
|1.099.609.838
|% -7,41
|
|YKBNK
|9,80
|1.494.138.038
|% -3,45
|
|IZMDC
|6,50
|800.938.278
|% 0,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1172
|19,1243
|% 0,05
|
|Euro
|20,7323
|20,7520
|% 0,11
|
|Sterlin
|23,5145
|23,6324
|% -0,03
|
|Frank
|20,7046
|20,8294
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0761
|5,1015
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.971
|-2,53
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.209
|8.309
|-22,00
|
|Yarım
|4.024
|4.066
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.012
|2.033
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,36
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,36
|0,01
|
|B. Petrol
|78,59
|78,59
|0,20
|
Seans Raporu
17:59
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
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17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
-
17:59CUSAN
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
-
17:58METUR
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
-
17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem