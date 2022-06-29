***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
29.06.2022 14:40
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 29.06.2022 tarih ve E-18454353-100.06-9739 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039979
BIST
16:082.474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -16,52
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
16:0816,6297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0525
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
16:0817,4839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0693
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
16:08979,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,70
|Açılış
|: 979,80
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler16:08
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|22.526.701
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|103.319.568
|% 9,96
|
|TURSG
|5,34
|369.893.977
|% 9,65
|
|GZNMI
|41,26
|29.660.728
|% 8,75
|
|MAKIM
|16,94
|441.885.019
|% -9,99
|
|LIDFA
|12,77
|56.213.240
|% -8,79
|
|SELVA
|7,55
|73.220.834
|% -8,48
|
|YEOTK
|59,60
|67.640.338
|% -8,17
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|THYAO
|47,70
|3.670.247.218
|% -0,71
|
|SISE
|21,52
|1.169.321.288
|% 0,47
|
|EREGL
|27,42
|1.051.491.331
|% -0,51
|
|ASELS
|23,50
|946.038.345
|% 1,29
|
|SAHOL
|19,89
|744.182.830
|% -1,24
|
|ODAS
|3,00
|442.413.619
|% -1,64
|
|EKGYO
|2,58
|376.899.261
|% -1,53
|
|TSKB
|2,06
|274.262.095
|% -0,48
|
|YKBNK
|4,43
|532.204.818
|% -0,89
|
|MOBTL
|1,81
|155.049.065
|% -2,16
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6215
|16,6297
|% -0,31
|
|Euro
|17,4656
|17,4839
|% -0,39
|
|Sterlin
|20,1759
|20,2771
|% -0,43
|
|Frank
|17,3995
|17,5043
|% 0,29
|
|Riyal
|4,4218
|4,4440
|% -0,21
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|11,41
|
|Altın Gr.
|980
|980
|3,71
|
|Cumhuriyet
|6.543
|6.642
|17,00
|
|Tam
|6.539
|6.628
|-9,00
|
|Yarım
|3.200
|3.241
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.620
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,89
|20,92
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|0,04
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,51
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:22LIDFA
Yüzde -9.36 oranında düşüşle 12.69 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 337, 312 adet işlem
-
16:21RTALB
Yüzde -55.08 oranında düşüşle 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 497, 776 adet işlem
-
16:19PINSU
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 364, 012 adet işlem
-
16:17SEKUR
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 14.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 900, 743 adet işlem
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 4 kaybederek (% -0.92 ) 2, 199