***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
27.07.2022 17:10
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 27.07.2022 tarih ve E-18454353-100.06-10247 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048236
BIST
17:012.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 10,53
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
17:0117,9315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0735
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
17:0118,1992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1092
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
17:01988,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,64
|Açılış
|: 988,72
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler17:01
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.490.993
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|TMSN
|42,96
|416.571.449
|% 9,98
|
|IMASM
|71,65
|21.075.479
|% 9,98
|
|PEGYO
|2,31
|61.858.800
|% -9,41
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|ESCOM
|21,46
|25.363.292
|% -3,85
|
|DESPC
|11,23
|9.525.641
|% -3,85
|
|SUMAS
|69,80
|100.142
|% -3,72
|
|THYAO
|49,88
|3.223.916.438
|% 1,80
|
|YKBNK
|4,75
|1.043.399.588
|% 0,00
|
|SISE
|21,16
|934.092.747
|% 0,57
|
|EKGYO
|3,21
|905.563.911
|% 0,63
|
|TOASO
|69,65
|779.021.488
|% 2,88
|
|EKGYO
|3,21
|905.563.911
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,60
|396.061.152
|% 3,90
|
|YKBNK
|4,75
|1.043.399.588
|% 0,00
|
|TSKB
|2,62
|467.619.570
|% 4,80
|
|ADESE
|0,82
|125.133.034
|% 2,50
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9218
|17,9315
|% 0,41
|
|Euro
|18,1771
|18,1992
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,5426
|21,6506
|% 0,59
|
|Frank
|18,5614
|18,6732
|% 0,52
|
|Riyal
|4,7587
|4,7826
|% 0,45
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-2,41
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,74
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.658
|6.721
|8,00
|
|Yarım
|3.244
|3.286
|4,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,96
|
Seans Raporu
17:01
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-
17:17ANGEN
Yüzde 6.45 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 735, 212 adet işlem
-
17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 25 artarak (% 0.19 ) 2, 706
-
17:16XU100
Endeks 2, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 22, 617.00 milyon TL de
-
17:16ORCAY
Yüzde 6.45 oranında artışla 18.31 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 269, 529 adet işlem
-
17:15SERVE
Yüzde 5.10 oranında artışla 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 742 adet işlem