***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2021 15:35
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942829
BIST
15:251.421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,25
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.419
15:258,6388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0230
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6566
En Düşük
8,6029
15:2510,3309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0110
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,2877
15:25493,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -8,55
|Açılış
|: 493,48
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
493,07
BIST En Aktif Hisseler15:25
|RODRG
|18,70
|2.891.803
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,50
|1.527.093
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|1.946.655
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.698.216
|% 9,99
|
|AYCES
|66,40
|3.565.427
|% 9,93
|
|BERA
|18,81
|21.726.980
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|257.916
|% -9,96
|
|PENTA
|32,38
|52.793.860
|% -8,01
|
|MERIT
|16,90
|1.619.402
|% -7,70
|
|IHGZT
|1,02
|10.839.460
|% -6,42
|
|THYAO
|14,66
|1.317.744.075
|% 2,37
|
|GARAN
|8,26
|799.203.713
|% -1,20
|
|BJKAS
|7,07
|518.352.162
|% 4,28
|
|EKGYO
|2,20
|478.162.931
|% -0,90
|
|BOBET
|5,61
|432.732.730
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,20
|478.162.931
|% -0,90
|
|YKBNK
|2,20
|262.279.918
|% -1,35
|
|YESIL
|2,25
|210.706.657
|% -3,02
|
|GARAN
|8,26
|799.203.713
|% -1,20
|
|THYAO
|14,66
|1.317.744.075
|% 2,37
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6371
|8,6388
|% 0,27
|
|Euro
|10,3243
|10,3309
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,0186
|12,0788
|% 0,05
|
|Frank
|9,3994
|9,4560
|% -0,48
|
|Riyal
|2,2963
|2,3078
|% 0,25
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-25,39
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|-91,00
|
|Tam
|3.278
|3.360
|-88,36
|
|Yarım
|1.584
|1.626
|-42,74
|
|Çeyrek
|795
|813
|-21,36
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,16
|74,16
|-0,23
|
Seans Raporu
15:25
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15:37VAKFN
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15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 25 kaybederek (% -0.50 ) 1, 256
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15:36
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15:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BERA, BAGFS
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15:36
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