***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.06.2021 12:03
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sayın Ahmet Mollaoğlu Başkanlığında toplanıp aşağıdaki kararı almıştır.
1)Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Taner ÖZARSLAN 'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmasına, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Necati ÖZSOY'un seçilmesine ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944094
BIST
13:201.406
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.414
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En Düşük
1.402
13:208,6823
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498,93
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler13:18
|ALKA
|16,50
|4.498.242
|% 10,00
|
|NIBAS
|13,12
|5.875.093
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|7.608.067
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.045.294
|% 9,97
|
|YAPRK
|32,26
|2.985.636
|% 9,95
|
|CEOEM
|12,15
|31.305.317
|% -9,93
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|SAMAT
|5,86
|49.106.460
|% -9,71
|
|SNKRN
|26,80
|222.857
|% -7,20
|
|BERA
|13,14
|115.489.710
|% -6,74
|
|QNBFB
|43,02
|21.639
|% -6,36
|
|THYAO
|14,38
|408.628.741
|% -1,57
|
|GARAN
|8,32
|323.360.460
|% -0,24
|
|KRDMD
|6,75
|287.457.525
|% 0,60
|
|FENER
|39,20
|276.993.382
|% 1,03
|
|VAKFN
|12,62
|259.607.611
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,09
|149.785.007
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,23
|143.532.907
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,75
|287.457.525
|% 0,60
|
|PETKM
|5,48
|215.573.961
|% 0,74
|
|GARAN
|8,32
|323.360.460
|% -0,24
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6771
|8,6788
|% -0,34
|
|Euro
|10,3669
|10,3716
|% -0,33
|
|Sterlin
|12,0379
|12,0983
|% -0,43
|
|Frank
|9,4348
|9,4916
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3091
|2,3206
|% -0,27
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.782
|1.782
|7,12
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,06
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-2,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|-5,06
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|-2,44
|
|Çeyrek
|796
|814
|-1,22
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|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,05
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|B. Petrol
|75,23
|75,23
|-0,33
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