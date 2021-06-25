***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Sayın Ahmet Mollaoğlu Başkanlığında toplanıp aşağıdaki kararı almıştır.1)Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Taner ÖZARSLAN 'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmasına, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Necati ÖZSOY'un seçilmesine ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944094BIST