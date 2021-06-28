***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/06/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalihazırda Şirket'imize ait olan Aliağa/İzmir bölgesinde bulunan 40.000 m² büyüklüğündeki arsa nitelikli taşınmazımızın 2.500 m2 kapalı alanın 7.500 m2 sinin daha kapatılarak 10.000 m2 kapalı alana dönüştürülmesi planlanmaktadır. Sözkonusu 7.500 m² kapalı alan inşaatının tamamlanabilmesi için Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Geçici 6. maddesi hükmüne istinaden tesisin ALOSBİ Yönetim Kurulundan süre uzatımı talebinde bulunulmuş ve ALOSBİ Yönetim Kurulunun 2021 yılı ve 23 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile OSB Uygulama Yönetmeliği'nin 60/2-b maddesi uyarınca İhraççıya işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilmesi için gerekli yetkiler verilmiştir.Halka arz ihraççı bilgi dökümanında yer alan bu bilgiler ışığında yatırımın başlaması için zemin etüt çalışmalarını yapmak üzere Aliağa ERDEM Mimarlık Mühendislik İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile anlaşılmıştır.Zemin etütü sonrası inşaat firmaları ile görüşmelerin tamamlanması ve 2021 yılı Ağustos - Eylül ayı içerisinde inşaat sürecine başlanılması hedeflenmektedir.Kapalı alan inşaatı bitmesine mutakip, Yeni Çelik hasır hattının tamamlanması ile şirketimiz bünyesinde bulunan toplam hat sayısı 5'ten 6 ya çıkacak olup, tek vardiya üretim ile 17.000 tonluk yeni bir üretim artışı planlanmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944461BIST