***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29062021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarManisa fabrikamızın ihtiyaci olan elektrik enerjisinin büyük bir kısmını karşılamak ve imalat girdi maliyetlerimizde önemli bir tutar teşkil eden elektrik birim maliyetimizi düşürmek ve faaliyet karlılığımızı arttırmak amacıylaManisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu fabrikamiz çatısı uzerine 657 kWP (879.540 Kw) gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) alımı için fiyat teklifleri toplanmaktadır. Söz konusu alım, yatırım teşvik belgesi kapsamında KDV istisnası teşviği ile yapılacaktır.Saygılarımla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944799BIST