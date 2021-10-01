***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2021 13:45
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce kamuoyuna duyurduğumuz İZMİR ili ,Aliağa ilçesi ,Çolaklar Köyü , Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) 150 ada , 18 parselde , BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından yapılması planlanan ‘' Çelik Hasır ve Nervürlü Çubuk (Soğuk Demir Çekme ) Üretim Tesisi yatırımını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanan ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966048
BIST
15:091.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,14
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.406
En Düşük
1.395
15:098,8455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0426
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
15:0910,2681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0390
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
15:09498,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,39
|Açılış
|: 498,30
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,44
BIST En Aktif Hisseler15:07
|GARFA
|12,87
|4.523.392
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|130.660.457
|% 9,99
|
|YAPRK
|32,64
|21.695.632
|% 9,97
|
|UZERB
|31,88
|1.049.936
|% 9,93
|
|DIRIT
|5,11
|358.406
|% 9,89
|
|RALYH
|5,29
|161.350
|% -9,88
|
|BIOEN
|30,00
|245.538.267
|% -9,42
|
|YEOTK
|71,00
|51.507.487
|% -7,91
|
|EUYO
|3,49
|2.212.154
|% -6,43
|
|OYLUM
|8,96
|32.979.594
|% -4,07
|
|GARAN
|9,27
|817.163.326
|% 0,32
|
|SISE
|8,26
|650.120.202
|% 0,85
|
|MAREN
|8,70
|554.207.480
|% 4,69
|
|THYAO
|13,91
|507.195.038
|% -0,29
|
|YKBNK
|2,38
|427.720.565
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,38
|427.720.565
|% -1,24
|
|ODAS
|1,39
|123.873.034
|% 1,46
|
|GARAN
|9,27
|817.163.326
|% 0,32
|
|KIMMR
|3,48
|278.669.203
|% 8,41
|
|SISE
|8,26
|650.120.202
|% 0,85
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8416
|8,8464
|% -0,47
|
|Euro
|10,2607
|10,2668
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,9378
|11,9977
|% 0,06
|
|Frank
|9,4668
|9,5239
|% -0,29
|
|Riyal
|2,3502
|2,3620
|% -0,44
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|-4,30
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-3,44
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-0,61
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-0,29
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,15
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,02
|
|B. Petrol
|77,75
|77,75
|-0,56
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SISE, KRDMD
-
15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 53 kaybederek (% -0.12 ) 1, 232
-
15:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, DIRIT, YAPRK, GARFA, KARYE, AGYO
-
15:22
KNFRT, AGYO, KARYE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:22
YEOTK, RALYH, EUYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında