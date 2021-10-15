***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2021 11:56
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.06.2021-01.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Halka Arz İzahnamesinde yer alan İZMİR ili ,Aliağa ilçesi ,Çolaklar Köyü , Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) 150 ada , 18 parselde , BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından yapılması planlanan ‘' Çelik Hasır ve Nervürlü Çubuk (Soğuk Demir Çekme ) Üretim Tesisi yatırımını harcama kalemlerinde yer alan bina inşaat yatırım projemiz için Aliağa Belediyesi'ne yapmış olduğumuz başvuru sonucu, 14.10.2021 tarih ve 134740125 ruhsat nolu yapı ruhsat belgesi onaylanmış olup, 9.968 m2 inşaat ruhsatı alınmıştır.
Yapı ruhsatımız bugün itibariyle tarafımıza ulaşmış olup, inşaata ilişkin çalışmalarımız başlamıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970985
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|MERIT
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|18.726.107
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|PENGD
|3,59
|17.628.011
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|SARKY
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|16.334.619
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|CEOEM
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|BAYRK
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|155.755.877
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|GARAN
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|416.158.164
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|323.404.277
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|ASELS
|16,60
|262.801.456
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|EREGL
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|EKGYO
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|236.326.973
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|YKBNK
|2,37
|236.324.922
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|AKBNK
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|199.976.275
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|Dolar
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|9,2081
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|10,6854
|10,6910
|% 0,17
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|Sterlin
|12,5891
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|% 0,57
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|Frank
|9,9296
|9,9894
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|3.559
|54,00
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|Tam
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|55,73
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|Yarım
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|Çeyrek
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|Gümüş.Ons
|23,34
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|-0,15
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|Gümüş Gr.
|6,91
|6,91
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|B. Petrol
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|84,87
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