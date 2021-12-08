***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2021 10:12
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Firmamız adına Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) onaylanmış olup, belge kapsamında 18.05.2022 tarihine kadar öngörülen ithalat 3.850.000 $, öngörülen ihracat ise 4.936,250 $ olarak belirlenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yönetim Kurul Başkanı
Ahmet Rauf Mollaoğlu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981790
BIST
11:472.002
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
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|Açılış
|: 1.990
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|: 1.981
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2.006
En Düşük
1.990
11:4713,6288
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
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|Açılış
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11:4715,3997
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler11:47
|BAGFS
|13,97
|10.913.277
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|2.250.290
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.383.531
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.578.123
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|10.154.850
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,16
|84.569.091
|% -7,94
|
|SISE
|14,74
|1.726.672.819
|% 0,48
|
|THYAO
|20,14
|1.662.769.022
|% 4,90
|
|ASELS
|23,88
|1.258.940.117
|% 3,47
|
|GARAN
|11,97
|1.231.244.539
|% 1,18
|
|KRDMD
|9,73
|840.975.202
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,65
|742.463.492
|% 2,24
|
|TSKB
|1,67
|211.649.080
|% 3,09
|
|SISE
|14,74
|1.726.672.819
|% 0,48
|
|GARAN
|11,97
|1.231.244.539
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,24
|117.044.070
|% 1,64
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6170
|13,6288
|% 1,03
|
|Euro
|15,3699
|15,3997
|% 1,20
|
|Sterlin
|17,9654
|18,0555
|% 0,87
|
|Frank
|14,6553
|14,7436
|% 0,88
|
|Riyal
|3,6170
|3,6351
|% 0,90
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.787
|1.788
|2,11
|
|Altın Gr.
|784
|784
|9,97
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,84
|0,07
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-0,16
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