***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFirmamız adına Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) onaylanmış olup, belge kapsamında 18.05.2022 tarihine kadar öngörülen ithalat 3.850.000 $, öngörülen ihracat ise 4.936,250 $ olarak belirlenmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Yönetim Kurul BaşkanıAhmet Rauf Mollaoğluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981790BIST