***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Ayşegül Yılmaz'ın Yatırımcısı İlişkileri Müdürü olarak atanmasına ve Yatırımcı İlişkiler Bölümü'nün Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olarak çalışmasına karar verilmiştir. Yatırımcı İlişkiler Bölümü iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır. Saygılarımızla, Ayşegül YILMAZ Tel: 0216 472 8800 eposta: yatirimciiliskileri@bmsgrup.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064174BIST