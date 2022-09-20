***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2022 10:53
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Ayşegül Yılmaz'ın Yatırımcısı İlişkileri Müdürü olarak atanmasına ve Yatırımcı İlişkiler Bölümü'nün Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olarak çalışmasına karar verilmiştir. Yatırımcı İlişkiler Bölümü iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır. Saygılarımızla, Ayşegül YILMAZ Tel: 0216 472 8800 eposta: yatirimciiliskileri@bmsgrup.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064174
BIST
12:473.207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 7,34
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
12:4718,3084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 18,4550
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|Önceki Kapanış
|: 18,4800
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18,3293
En Düşük
18,2834
12:4718,3355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 18,4500
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|Önceki Kapanış
|: 18,4300
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18,4350
En Düşük
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12:47981,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,76
|Açılış
|: 981,39
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|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
981,24
BIST En Aktif Hisseler12:45
|PINSU
|8,79
|45.974.305
|% 9,33
|
|HKTM
|36,82
|52.510.206
|% 8,17
|
|ZOREN
|3,54
|378.157.447
|% 7,93
|
|ATSYH
|135,00
|4.940.460
|% 7,06
|
|SMRTG
|49,14
|336.397.288
|% 6,87
|
|TSKB
|3,97
|10.335.101
|% -9,98
|
|ISGYO
|13,85
|3.164.850
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|3.206.323.360
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|12.839.713
|% -9,90
|
|HALKB
|8,08
|1.693.230.634
|% -9,72
|
|VAKBN
|8,43
|3.206.323.360
|% -9,94
|
|THYAO
|69,90
|2.433.389.535
|% 1,67
|
|ISCTR
|7,95
|2.066.996.546
|% 0,76
|
|ASELS
|29,92
|1.995.518.634
|% -1,64
|
|GARAN
|19,27
|1.758.826.274
|% -1,73
|
|VAKBN
|8,43
|3.206.323.360
|% -9,94
|
|ISCTR
|7,95
|2.066.996.546
|% 0,76
|
|EKGYO
|3,83
|938.961.195
|% -2,79
|
|YKBNK
|6,87
|1.500.395.664
|% 1,93
|
|HALKB
|8,08
|1.693.230.634
|% -9,72
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2977
|18,3110
|% 0,09
|
|Euro
|18,3422
|18,3500
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,8426
|20,9472
|% 0,11
|
|Frank
|18,8797
|18,9935
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8536
|4,8779
|% 0,22
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|-8,39
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.740
|-2,00
|
|Tam
|6.672
|6.756
|-33,00
|
|Yarım
|3.251
|3.290
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,29
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,13
|
|B. Petrol
|92,21
|92,21
|0,21
|