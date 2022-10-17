***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2022 10:07
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yatırımlarını güçlendirmek amacıyla, ihracat ve iç piyasa satışlarımız düşünülerek limanlara ve üretim hammaddemize yakın olması sebebiyle Yönetim Kurulumuz tarafından Yalova Makine İhtisas OSB'de arsa alımına karar verilmiş olup arsa tahsisine dair başvuru yapılmıştır. Başvurumuzun onaylanması durumunda Gebze'de bulunan üretim hattımız buraya taşınacak olup üretim kapasitemizin artacağı ön görülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072423
BIST
12:573.802
En Yüksek
|Değişim
|: 4,81%
|| 174,61
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.816
En Düşük
3.641
12:5718,5902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0225
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
12:5718,1599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0953
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1686
En Düşük
18,0503
12:57990,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,16
|Açılış
|: 990,13
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
991,02
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler12:55
|AKBNK
|14,85
|1.440.282.041
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|83.119.689
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|6.700.496
|% 10,00
|
|YKBNK
|9,71
|2.554.862.160
|% 9,97
|
|VKING
|7,39
|3.136.092
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,64
|42.389.677
|% -7,39
|
|MEGAP
|4,64
|42.389.677
|% -7,39
|
|SEKFK
|9,86
|8.613.015
|% -4,18
|
|ALMAD
|4,60
|37.081.336
|% -4,17
|
|GSRAY
|5,27
|102.642.845
|% -4,01
|
|THYAO
|98,00
|5.100.666.682
|% 8,89
|
|YKBNK
|9,71
|2.554.862.160
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,39
|2.409.227.129
|% 9,95
|
|EKGYO
|4,43
|2.236.297.966
|% 4,98
|
|SISE
|31,02
|2.033.972.353
|% 6,02
|
|EKGYO
|4,43
|2.236.297.966
|% 4,98
|
|YKBNK
|9,71
|2.554.862.160
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,39
|2.409.227.129
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,84
|402.607.988
|% 6,98
|
|HALKB
|7,92
|1.335.154.899
|% 9,54
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5866
|18,5887
|% 0,11
|
|Euro
|18,1437
|18,1734
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,9011
|21,0060
|% 1,00
|
|Frank
|18,4696
|18,5809
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9318
|4,9565
|% 0,10
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.660
|14,93
|
|Altın Gr.
|990
|990
|8,41
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.760
|43,00
|
|Tam
|6.690
|6.745
|-45,00
|
|Yarım
|3.260
|3.294
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.649
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,67
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,20
|
|B. Petrol
|91,98
|91,98
|0,35
|