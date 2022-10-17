***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yatırımlarını güçlendirmek amacıyla, ihracat ve iç piyasa satışlarımız düşünülerek limanlara ve üretim hammaddemize yakın olması sebebiyle Yönetim Kurulumuz tarafından Yalova Makine İhtisas OSB'de arsa alımına karar verilmiş olup arsa tahsisine dair başvuru yapılmıştır. Başvurumuzun onaylanması durumunda Gebze'de bulunan üretim hattımız buraya taşınacak olup üretim kapasitemizin artacağı ön görülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072423BIST