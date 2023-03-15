***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imizin halka arz izahnamesinde de belirtilen ve Aliağa Yatırımlarımız için yine Aliağa'daki arsa ve binalarımızın üzerinde bulunan 21.325.000,-TL tutarındaki teminat ve ipoteklerimiz kaldırılmıştır.Teminat ve İpoteklere ait bilgilere 31.12.2022 tarihli Bağımsız Denetim Raporlarımızın Teminat ve İpoteklerle ilgili dip notlarından ulaşılabilir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125164BIST