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***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.05.2023 18:13
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ortakları Ahmet Rauf Mollaoğlu, Ali Zontur ve Mustafa Zontur tarafından Şirketimize iletilen açıklama ile Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından, Şirketimizin diğer ortakları olan Ali Zontur ve Mustafa Zontur'a ait bulunan 1.300.000 adet A Grubu imtiyazlı ve 7.440.000 adet B Grubu imtiyazsız olmak üzere toplam 8.740.000 adet payların tamamının devralınması konusunda taraflar arasında 30.05.2023 tarihli (bugün) Hisse Devir Sözleşmesi imzalandığı, ilgili sözleşme kapsamında  hisse başına satış bedelinin 15,00-TL olarak belirlendiği ve bu kapsamda ilgili payların devrinin 30.05.2023 tarihinde (bugün) tamamlandığı hususu Şirketimize bildirilmiştir.
Yukarıda belirtilen devir işlemi neticesinde, Ahmet Rauf Mollaoğlu, Şirketimiz nezdinde hâkim ortak konumuna gelmiştir.
Bunun sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) ("Tebliğ") uyarınca, devir kapsamı dışında kalan paylar için Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından, zorunlu pay alım teklifinde bulunulması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Zorunlu pay alım sürecinin yönetilmesi ve gerekli başvuruların yapılması için, Piramit Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154726


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ARSAN 6,38 44.641.364 % 10,00  
DNISI 8,80 18.152.102 % 10,00  
AVHOL 30,80 180.222.563 % 10,00  
GEREL 18,72 64.232.765 % 9,99  
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Altın Ons 1.961 1.961 19,82  
Altın Gr. 1.287 1.287 30,14  
Cumhuriyet 8.940 9.120 25,00  
Tam 8.931 9.176 22,16  
Yarım 4.396 4.550 -1,00  
Çeyrek 2.205 2.268 -7,00  
Gümüş.Ons 23,18 23,21 0,02  
Gümüş Gr. 15,24 15,25 0,25  
B. Petrol 73,94 73,94 -3,16  
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