Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.05.2023 18:13
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirket yönetim kurulunun 30.05.2023 tarih ve 2023/16 sayılı kararı ile
16.05.2022 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinden istifa eden yönetim kurulu üyeleri Ali Zontur ve Mustafa Zontur'un istifalarının kabulüne,
Yönetim Kurulu'nun mevcut süresi içerisinde görev yapmak üzere Mustafa Mollaoğlu ve Emre Mollaoğlu'nun yönetim kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanununun 363'ncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmalarına, Emre Mollaoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine  ve bu hususların ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154729


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.951
Değişim :  3,83% |  182,79
Açılış :  4.840  
Önceki Kapanış :  4.769  
En Düşük
4.831 En Yüksek
4.973
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 3.152,00 200.977.425 % 10,00  
ARSAN 6,38 44.641.364 % 10,00  
DNISI 8,80 18.152.102 % 10,00  
AVHOL 30,80 180.222.563 % 10,00  
GEREL 18,72 64.232.765 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 20,3917 20,3961 % 1,51  
Euro 21,8689 22,0636 % 2,27  
Sterlin 25,2238 25,3503 % 1,79  
Frank 22,4285 22,5636 % 1,23  
Riyal 5,4220 5,4492 % 1,37  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.959 1.959 18,18  
Altın Gr. 1.286 1.286 29,27  
Cumhuriyet 8.940 9.120 25,00  
Tam 8.931 9.176 22,16  
Yarım 4.393 4.546 -5,00  
Çeyrek 2.203 2.266 -9,00  
Gümüş.Ons 23,14 23,17 -0,02  
Gümüş Gr. 15,20 15,22 0,21  
B. Petrol 73,87 73,87 -3,23  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru