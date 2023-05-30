***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulunun 30.05.2023 tarih ve 2023/16 sayılı kararı ile16.05.2022 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinden istifa eden yönetim kurulu üyeleri Ali Zontur ve Mustafa Zontur'un istifalarının kabulüne,Yönetim Kurulu'nun mevcut süresi içerisinde görev yapmak üzere Mustafa Mollaoğlu ve Emre Mollaoğlu'nun yönetim kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanununun 363'ncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmalarına, Emre Mollaoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine ve bu hususların ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154729BIST