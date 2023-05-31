***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2023 16:09
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ortağı Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından, Şirketimizin diğer ortakları olan Ali Zontur ve Mustafa Zontur'a ait bulunan 1.300.000 adet A grubu ve 7.440.000 adet B grubu olmak üzere toplam 8.740.000 adet payların tamamının devralınması konusunda taraflar arasında Hisse Devir Sözleşmesi imzalanması ve ilgili payların devrinin tamamlandığına ilişkin açıklama 30.05.2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bunun sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) ("Tebliğ") uyarınca, devir kapsamı dışında kalan paylar için Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından, zorunlu pay alım teklifinde bulunulması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Bu kapsamda, Ahmet Rauf Mollaoğlu adına zorunlu pay alım sürecinin yönetilmesi ve gerekli başvuruların yapılması için yetkilendirilen Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri uyarınca Pay Alım Teklifi yapılmasına ilişkin başvuru bugün (31.05.2023) Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155025
BIST
16:324.957
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 5,61
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.982
16:3220,7049
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,2094
|Açılış
|: 20,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
16:3222,2727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2519
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
22,5298
En Düşük
22,0192
16:321.307,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 19,28
|Açılış
|: 1.307,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler16:30
|AVHOL
|33,88
|179.130.183
|% 10,00
|
|GRTRK
|19,26
|185.598.678
|% 9,99
|
|KONKA
|36,34
|56.927.045
|% 9,99
|
|KOPOL
|44,12
|634.378.921
|% 9,97
|
|CVKMD
|152,60
|245.846.557
|% 9,94
|
|ISKUR
|690.300,00
|1.380.600
|% -10,00
|
|MARKA
|13,90
|7.882.843
|% -9,97
|
|BRKO
|3,65
|714.896
|% -6,41
|
|VKFYO
|8,87
|71.882.401
|% -5,34
|
|GSRAY
|8,35
|464.419.073
|% -5,11
|
|THYAO
|147,60
|5.918.813.848
|% 0,41
|
|YKBNK
|10,41
|3.801.340.607
|% 1,36
|
|AKBNK
|16,50
|3.423.641.676
|% 0,79
|
|GARAN
|27,42
|3.140.157.190
|% -0,80
|
|ISCTR
|11,55
|2.877.354.904
|% -0,43
|
|YKBNK
|10,41
|3.801.340.607
|% 1,36
|
|ISCTR
|11,55
|2.877.354.904
|% -0,43
|
|EKGYO
|7,32
|1.582.709.645
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,50
|3.423.641.676
|% 0,79
|
|KOZAL
|22,72
|2.638.844.652
|% 6,17
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,6943
|20,6994
|% 0,99
|
|Euro
|22,2199
|22,2293
|% 0,95
|
|Sterlin
|25,5535
|25,6816
|% 1,05
|
|Frank
|22,6423
|22,7786
|% 0,77
|
|Riyal
|5,5030
|5,5306
|% 1,28
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|3,97
|
|Altın Gr.
|1.307
|1.307
|18,87
|
|Cumhuriyet
|9.065
|9.202
|82,00
|
|Tam
|9.011
|9.259
|82,37
|
|Yarım
|4.420
|4.548
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.217
|2.281
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,53
|15,55
|0,29
|
|B. Petrol
|72,27
|72,27
|-1,44
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:45XU100
Endeks 4, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 63, 635.00 milyon TL de
-
16:45ZEDUR
Yüzde 5.40 oranında artışla 39.80 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 275 adet işlem
-
16:43MRGYO
Yüzde 4.71 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 943, 031 adet işlem
-
16:42DMSAS
Yüzde 6.19 oranında artışla 8.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 380, 226 adet işlem
-
16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 09 artarak (% 0.34 ) 4, 462