***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Büyük Britanya pazarına girebilmek amacıyla zorunlu kalite standartlarını sağladığımızı gösterir CARES Belgesi başvurusunda bulunmuş olup yapılan test ve incelemeler sonucunda belgeyi almaya hak kazanmıştır.CARES Belgesi ile İngiltere ve tüm Büyük Britinya' ya ihracat yapabilme olanağımız doğmuştur.İhracat ağımız ve siparişlerimize yönelik gelişmeler oldukça kamu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219827BIST