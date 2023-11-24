***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2023 13:58
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Büyük Britanya pazarına girebilmek amacıyla zorunlu kalite standartlarını sağladığımızı gösterir CARES Belgesi başvurusunda bulunmuş olup yapılan test ve incelemeler sonucunda belgeyi almaya hak kazanmıştır.
CARES Belgesi ile İngiltere ve tüm Büyük Britinya' ya ihracat yapabilme olanağımız doğmuştur.
İhracat ağımız ve siparişlerimize yönelik gelişmeler oldukça kamu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219827
BIST
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15:447.958
En Düşük
|Değişim
|: 0,76%
|| 59,86
|Açılış
|: 7.902
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|Önceki Kapanış
|: 7.899
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7.851
En Yüksek
7.961
15:4428,8821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0564
|Açılış
|: 28,8400
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|Önceki Kapanış
|: 28,8500
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28,9208
En Düşük
28,7603
15:4431,5562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
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|Açılış
|: 31,4500
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|Önceki Kapanış
|: 31,4000
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31,8246
En Düşük
31,3788
15:441.853,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 7,82
|Açılış
|: 1.853,44
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|Önceki Kapanış
|: 1.845,61
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1.854,63
En Düşük
1.842,73
BIST En Aktif Hisseler15:44
|ECZYT
|324,50
|560.043.642
|% 10,00
|
|ANGEN
|15,41
|104.799.837
|% 9,99
|
|TRILC
|13,43
|180.094.020
|% 9,99
|
|ATATP
|106,30
|410.099.072
|% 9,98
|
|SMART
|33,96
|717.152.454
|% 9,97
|
|DAPGM
|56,00
|260.956.782
|% -9,97
|
|NATEN
|387,00
|1.086.894.959
|% -6,41
|
|MAGEN
|56,80
|180.390.476
|% -6,12
|
|BALAT
|28,50
|2.217.014
|% -5,63
|
|ESEN
|104,30
|361.155.334
|% -5,61
|
|THYAO
|262,50
|5.764.221.339
|% 0,67
|
|TUPRS
|150,90
|2.497.099.733
|% 0,67
|
|ASELS
|47,58
|2.476.416.686
|% 2,28
|
|ISCTR
|21,30
|2.217.977.434
|% 0,76
|
|AKBNK
|31,98
|2.198.546.716
|% 1,65
|
|EKGYO
|7,38
|913.661.082
|% 1,65
|
|YKBNK
|17,75
|2.039.667.004
|% 0,91
|
|IHLAS
|1,30
|147.747.896
|% -2,26
|
|ISCTR
|21,30
|2.217.977.434
|% 0,76
|
|AKBNK
|31,98
|2.198.546.716
|% 1,65
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8791
|28,8821
|% 0,20
|
|Euro
|31,5411
|31,5562
|% 0,18
|
|Sterlin
|36,2103
|36,3919
|% 0,62
|
|Frank
|32,5917
|32,7880
|% 0,46
|
|Riyal
|7,6774
|7,7159
|% 0,30
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,66
|23,68
|% 0,66
|
|Platin
|912,52
|914,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.050,47
|1.052,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,65
|81,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.995,00
|1.995,25
|% 0,66
|