***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıBMS ÇELİK HASIR SAN. ve TİC. A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiAhmet Rauf MOLLAOĞLUPay Alım Teklifi Fiyatı (TL)15,02Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih30/05/2023Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım KuruluşuPiramit Menkul Kıymetler A.Ş.Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi13/09/2023Başlangıç Saati09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi26/09/2023Bitiş Saati17:00Konuya İlişkin Özel ŞartlarAçıklamalarŞirketimiz ortağı Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından, Şirketimizin diğer ortakları olan Ali Zontur ve Mustafa Zontur'a ait bulunan 1.300.000 adet A grubu ve 7.440.000 adet B grubu olmak üzere toplam 8.740.000 adet payların tamamının devralınması konusunda taraflar arasında Hisse Devir Sözleşmesi imzalanması ve ilgili payların devrinin tamamlandığına ilişkin açıklama 30.05.2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bunun sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) ("Tebliğ") uyarınca, devir kapsamı dışında kalan paylar için Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından, zorunlu pay alım teklifinde bulunulması gerekliliği ortaya çıkmış ve bu kapsamda, Ahmet Rauf Mollaoğlu adına zorunlu pay alım sürecinin yönetilmesi ve gerekli başvuruların yapılması için yetkilendirilen Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri uyarınca Pay Alım Teklifi yapılmasına ilişkin başvurusuna Sermaye Piyasası Kurulunca onay verilmiştir.Zorunlu Pay Alım Teklifi süreci, 13.09.2023 saat 09.00' da başlayıp 26.09.2023 saat 17.00'a kadar devam edecektir. Uygulanacak işlem ve prosedürler "Bilgi Formu"nda açıklanmaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194288BIST