***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
12.09.2023 20:18
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİC. A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
15,02
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih
30/05/2023
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
13/09/2023
Başlangıç Saati
09.00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
26/09/2023
Bitiş Saati
17.00
Konuya İlişkin Özel Şartlar
-
Açıklamalar
Zorunlu Pay Alım Teklifi süreci, 13.09.2023 saat 09.00' da başlayıp 26.09.2023 saat 17.00'a kadar devam edecektir. Uygulanacak işlem ve prosedürler "Bilgi Formu"nda açıklanmaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194291
BIST