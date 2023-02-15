***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
15.02.2023 18:39
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 ay
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 700.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 10.000.000
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 15.02.2023 15.05.2023 10.000.000 0,28
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi ve sonrasında piyasalarda yaşanan olağandışı gelişmeler sebebiyle, Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumunda pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla,
- Şirketimizin BİST'de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına,
- Şirketimizin borsada kendi paylarında geri alım işlemi gerçekleştirmek üzere Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Mollaoğlu'nun yetkilendirilmesine,
- Geri alıma konu edilebilecek pay sayısının azami 700.000 adet olarak belirlenmesine,
- Geri alım işlemi için ayrılan fon tutarının azami 10.000.000 TL olarak belirlenmesine,
- Geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 3 ay olarak belirlenmesine,
- Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve konunun Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113659
BIST