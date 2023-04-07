***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 07.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 ayGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 700.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 10.000.000Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 15.02.2023 15.05.2023 10.000.000 0,28Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 06.04.2023 50.000 0,14 13,92 0B Grubu, BMSCH, TREBMSC00018 07.04.2023 50.000 0,14 13,89 50.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında07.04.2023 tarihinde 13,86 TL - 13,90 TL fiyat aralığından (ortalama 13,89TL) 50.000 adet pay geri alınmıştır.Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,28'tür.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134140BIST