***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
10.05.2022 18:07
***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMS ÇELİK HASIR A.Ş. (Şirket) sermaye artırımı nedeniyle elde edeceği halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine ilişkin yönetim kurulu raporunu 12 ŞUBAT 2021 tarih ve 2021/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylamış ve izahnamede ilan edilmiştir. Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No'lu Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca,sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede (İhraççı Bilgi Dökümanı) belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028486
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